Un barbat aflat intr-un autoturism al carui sofer nu a oprit la semnalele regulamentare ale unui echipaj de politie a fost impuscat in cap, miercuri dimineata, in apropierea localitatii Corbu, dupa ce politistii au tras mai multe focuri de arma, atat in plan vertical cat si catre autovehicul, in timpul urmaririi respectivei masini, a transmis Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.

Potrivit IPJ, in jurul orei 4,20, o patrula formata din doi politisti din cadrul Politiei orasului Navodari care se aflau in timpul orelor de serviciu a observat, pe bulevardul Navodari, un autoturism care avea parbrizul spart, motiv pentru care au efectuat semnal regulamentar de oprire. Pentru ca soferul nu a oprit, a inceput urmarirea acestuia, fiind trase initial trei focuri de avertisment in plan vertical.

"Deoarece conducatorul autoturismului nu s-a conformat, politistii au pornit in urmarirea acestuia cu autospeciala din dotare, cu mijloacele acustice si luminoase in functiune, pe mai multe strazi din orasul Navodari, cu directia spre localitatea Lumina. In timpul urmaririi, politistii au tras un foc de avertisment in plan vertical, insa nici de aceasta data conducatorul auto nu s-a conformat, continuand deplasarea, in acest timp fiind efectuate, in total, trei focuri de avertisment in plan vertical", a transmis IPJ Constanta.

Conform sursei citate, autoturismul si-a continuat deplasarea pana in zona unei bariere de cale ferata (zona USAS), unde politistii au incercat sa il determine, din nou, pe conducatorul auto sa opreasca. Pentru ca acesta nu s-a conformat, politistii au executat un foc de avertisment in plan vertical, iar apoi alte cinci focuri spre autoturismul in cauza, "care efectua manevre de intoarcere pentru a-si asigura scaparea".

Ulterior, masina a fost abandonata de catre sofer si un pasager, politistii gasind in autovehicul, pe bancheta din spate, o persoana impuscata in cap, precizeaza comunicatul IPJ Constanta.

Cercetarile in acest caz sunt efectuate sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, urmarindu-se totodata identificarea persoanelor implicate, scrie Agerpres.

Barbatul se afla in stare critica dupa ce, miercuri dimineata, a fost impuscat in cap. Acesta este un tanar in varsta de aproximativ 20 de ani, potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta.

"Pacientul are aproximativ 20 ani si a fost gasit in coma, cu o plaga in regiunea capului. A fost intubat si transportat la spital", au informat reprezentantii SAJ, mentionand ca la fata locului au intervenit un echipaj al SMURD si un echipaj al Ambulantei.