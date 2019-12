Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca "oricine poate constata o crestere substantiala a finantarii educatiei", mentionand ca bugetul educatiei creste in anul 2020.



"Imediat dupa ce Ministerul Finantelor Publice a pus in dezbatere proiectul de buget pentru anul 2020, in opinia publica s-a propagat informatia falsa potrivit careia bugetul alocat educatiei este unul diminuat, mai mic decat in anul 2019.

Pentru o corecta informare, este necesar de precizat faptul ca finantarea sistemului de educatie din Romania nu se realizeaza exclusiv prin Ministerul Educatiei si Cercetarii, ci creditele bugetare sunt directionate prin cel putin 5 surse:



Prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale, pentru plata salariilor personalului didactic si auxiliar, pentru derularea unor programe nationale, editarea si tiparirea manualelor scolare, pentru programe de investitii;

Prin transferurile catre unitatile administratiei publice locale (sume defalcate din TVA) pentru finantarea modernizarii si intretinerii infrastructurii scolare, pentru derularea unor programe nationale, pentru copiii cu nevoi speciale, stimulente pentru eliminarea abandonului scolar, alte masuri cu caracter social;

Din resursele bugetare proprii ale administratiilor publice locale pentru plata burselor pentru elevi, pentru acoperirea costurilor privind microbuzele scolare si salariile soferilor, pentru paza unitatilor scolare;

Prin intermediul programelor finantate din fondurile europene nerambursabile – de tipul Programul UE pentru scoli – cornul si laptele, fructe in scoli;

Prin programe de investitii de finantate din fonduri nerambursabile de la UE sau rambursabile de la Banca Mondiala (de ex. Proiectul privind Invatamantul Secundar (ROSE), imprumut Banca Mondiala)

Turcan: Oricine poate constata o crestere substantiala a finantarii educatiei

Prin proiectul de buget pentru anul 2020, daca vom insuma resursele financiare pe care le primeste sistemul de educatie din toate sursele enumerate mai sus, oricine poate constata o crestere substantiala a finantarii educatiei, in mod special prin:

Sumele defalcate din impozitul pe venit, care vor fi transferate catre administratiile locale vor fi cu aproape 4,5 miliarde lei mai mari, de la 21,6 miliarde la 26,2 miliarde;



Sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,sectoarelor si Municipiului Bucuresti cresc cu 2,76 miliarde lei, de la 1,68 miliarde de lei in 2019, la 4,44 miliarde lei in 2020;



Sumele atrase de la Uniunea Europeana in anul 2020 prin Programe: 554 milioane euro prin POR, 464 milioane euro prin POCU si 540 milioane euro prin componenta POC pe cercetare. Total - 1,558 miliarde euro - 0,66% din PIB;



Prin cresterea transferurilor din venitul pe impozit catre primarii la 64%, acestea vor avea resurse suplimentare pentru a acoperi cheltuielile proprii pentru educatie.

Cumuland aceste modalitati de finantare, vom constata ca fata de anul 2019, cand executia bugetara pentru educatie a fost de sub 2,8% din PIB, proiectul de buget pentru anul 2020 propune o crestere a finantarii pentru educatie mai mare cu cel putin 1% din PIB. Putem miza real pe 3,8% din PIB pentru educatie.

Avand in vedere obiectivul PNL de a asigura o finantare adecvata pentru sistemul de educatie din Romania, pana la tinta de 6% din PIB, consideram ca progresul bugetar din anul 2020 ne va permite ca in urmatorii 2-3 ani sa putem ajunge la indeplinirea acestui obiectiv", a scris Raluca Turcan pe Facebook.