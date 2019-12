Delta Dunarii este una dintre cele mai atractive zone turistice ale Romaniei. Desi foarte multi oameni traiesc cu impresia ca in Delta poti merge doar pentru pescuit, aceasta superba zona a tarii propune foarte multe variante de activitati care pot fi desfasurate pe tot parcursul anului.



Chiar daca cei mai multi vor opta sa viziteze Delta pe durata sezonului estival, cand vremea este calduroasa, precipitatiile putine si sezonul concediilor este in plina desfasurare si trebuie sa stii ca ea poate fi o destinatie foarte ofertanta si pe parcursul iernii.

Avand in vedere ca fluxul de turisti nu este atat de ridicat in timpul sezonului rece, cu siguranta ca poti alege sa vizitezi zona atunci, mai ales ca poti profita si de vouchere de vacanta pentru Delta. Iata care sunt cele mai interesante cinci activitati pe care le poti desfasura iarna in Delta Dunarii, daca ti-au mai ramas vouchere de vacanta si iti doresti o destinatie speciala pentru relaxare.

Plimba-te cu barca pe canale

Frumusetea Deltei o poti simti cel mai bine in plimbarile cu barca pe canalele Dunarii. Grandoarea si frumusetea Deltei se vede cu atat mai bine in anotimul rece, cand vegetatia nemaifiind bogata, lasa apa sa se observe in toata splendoarea ei. Cu siguranta vei vrea sa ajungi si la locul in care Dunarea se varsa in Marea Neagra.

De asemenea, te poti bucura de valurile mării. Plaja de la Sfantul Gheorghe are o frumusete aparte. Vinul fiert te va incalzi, iar tu vei putea admira un peisaj de poveste.

Sarbatorile pe rit vechi

Situata intr-o regiune in care sunt foarte multi etnici rusi, ucrainieni si lipoveni, Delta Dunarii propune asadar o popupatie multietnica, aspect de care poti profita pentru a intra in contact cu cat mai multe obiceiuri si traditii specifice fiecarei etnii. Cele enumerate anterior obisnuiesc sa celebreze sarbatorile de iarna pe rit vechi, iar traditiile si obiceiurile pe care le pun in practica sunt de-a dreptul impresionante. Daca alegi sa vizitezi Delta in timpul iernii vei putea intra in contact cu aceste traditii si te vei putea bucura de o experienta inedita de sarbatori. De la colinde si obiceiuri specifice, pana la feluri de mancare preparate special pentru aceste ocazii, tot ceea ce construieste atmosfera din jurul sarbatorilor de iarna te va surprinde in mod placut in Delta.

Admira fauna

Daca foarte multe pasari pleaca spre tarile calde, odata cu finalul verii, sunt si destule specii care raman in Delta si ofera spectacol pe durata sezonului rece. Cea mai spectaculoasa diversitate este oferita de rate si de gaste, reprezentate de rata cu ciuc, cea catifelata ori rata mica. Gasca cu gat rosu, specie aflata pe cale de disparitie, poate fi admirata, de altfel, numai incepand cu noiembrie si pana in martie. Foarte spectaculos este si pelicanul, care este o pasare ce nu pleaca decat intr-o proportie foarte mica inainte de a incepe iarna. Majoritatea pelicanilor creti continua sa poata fi admirati in Delta Dunarii si pe parcursul sezonului rece.

Pescuieste

Pescuitul este o activitate asociata, in general, cu sezonul cald, pentru ca oamenii care merg la pescuit in Delta o fac, in general, la cort, si petrec zilele si noptile in natura, ceea ce nu este posibil in frigul iernii. Totusi, pe durata zilei, poti alege sa mergi sa pescuiesti la copca. Acest tip de pescuit este foarte spectaculos si te va solicita intr-un mod diferit fata de cel clasic. Poti alege sa mergi impreuna cu localnicii, care te vor invata din experientele lor si te vor ajuta sa deprinzi secretele pescuitului pe timp de iarna.

Bucura-te de rasfat la cazare

In Sfantul Gheorghe, la resortul de 4 stele Green Village beneficiezi de masaj, sauna, jacuzzi, sala de fitness sau cinematograf. Astfel, daca vrei sa te simti complet rasfatat, alege o cazare de top in care sunt incluse o serie de facilitati. In plus, daca ii ai si pe cei mici cu tine, la Green Village 4* Resort exista un loc special de joaca in interior - Kids Club.

Delta Dunarii este o zona foarte atractiva pe tot parcursul anului, iar iarna ofera foarte multe variante de activitati, de la obiceiuri si traditii specifice comunitatilor din zona, pana la pescuit si admirarea unor specii de pasari uimitoare. Nu ezita sa vizitezi Delta si in timpul sezonului rece.