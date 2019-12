Se stie ca abuzul de alimente ultraprocesate a fost asociat cu un risc crescut de obezitate si de boli cardiovasculare, insa un nou studiu arata ca este cazul si in ce priveste diabetul, relateaza AFP.



Insa, desi a fost evidentiata o asociere intre alimentele ultraprocesate si aceste boli cronice, in acest stadiu nu s-a demonstrat nicio legatura cauza-efect, au afirmat autorii acestui studiu francez publicat luni in revista americana JAMA Internal Medicine.

Cu toate acestea, "colectarea acestor informatii a determinat mai multe tari, precum Franta si Brazilia, sa recomande favorizarea alimentelor neprocesate, sau cat mai putin procesate, si limitarea consumului de alimente ultraprocesate, in numele principiului precautiei", au mai spus ei.

Alimentele sunt considerate ultraprocesate atunci cand au fost produse prin procese industriale multiple (ulei hidrogenat, amidon modificat etc) si contin numeroase ingrediente, in special aditivi. Cele mai multe semipreparate, sucurile cu zahar sau indulcitori, burgerii vegetali cu aditivi, carnatii, supele la plic si snack-urile fac in general parte din categoria alimentelor ultraprocesate.

Acestea au in general o cantitate mai mare de sare, grasimi saturate, zahar si sunt sarace in vitamine si fibre, potrivit cercetatorilor. La acestea se adauga particule contaminante din ambalaje si din recipientele din plastic.

Citeste si: Studiu: 90% dintre pietonii romani traverseaza neregulamentar de...

Lucrarea publicata luni se refera la diabetul de tip 2 (aproape 90% din cazuri), adesea asociat cu obezitatea si cu stilul de viata, spre deosebire de diabetul de tip 1, care este o boala autoimuna, scrie Agerpres.

Studiul francez NutriNet-Santé, la care au participat 104.000 de persoane, a inceput in 2009 si a avut drept scop sa analizeze legatura dintre nutritie si sanatate.

Conform acestui studiu, "cu cat este mai mare proportia de alimente ultraprocesate in dieta, cu atat este mai mare riscul de diabet de tip 2".

Autorii subliniaza insa ca, "aceste rezultate trebuie confirmate pe alte populatii si cu alte metode", avand in vedere ca nu se poate spune cu certitudine ca riscul crescut de diabet provine doar de la alimentele ultraprocesate - acesta putand fi legat si de alti parametri, precum lipsa de activitatea fizica, desi cercetatorii au facut corectii statistice pentru a limita acest tip de legatura.