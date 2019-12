"Astazi, la ora 15,01, prin apel 112, un jurnalist a sesizat faptul ca el, precum si alti colegi din presa au fost loviti de catre un barbat pe care doreau sa-l intervieveze. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 17, precum si un echipaj de prim ajutor. La acest moment persoanele vatamate sunt audiate si, de asemenea, barbatul reclamat ca agresor este cautat in vederea audierii", informeaza Biroul de presa al Politiei Capitalei.

Cercetarile se vor desfasura sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5.

Potrivit unor informatii aparute in presa, fiul lui Gheorghe Dinca a fost asteptat, marti, la sediul Consiliului National al Audiovizualului, de catre mai multi jurnalisti. La vederea lor, fiul lui Dinca ar fi intrat in conflict cu ziaristii, dupa care ar fi lovit un cameraman, in timp ce altul a filmat scena.