Presedintele Klaus Iohannis sustine ca bugetul pe 2020 ca este un buget bun, "care sa permita mentinerea ritmului de crestere economica, un buget care permite continuarea unei politici pozitive in domeniul salariilor si al pensiilor".



"Este un buget bun, care prevede sumele necesare la toate capitolele si cred ca va fi un buget care sa permita mentinerea ritmului de crestere economica, un buget care permite continuarea unei politici pozitive in domeniul salariilor si al pensiilor, un lucru foarte important. Din pacate, din motive legate de Guvernele PSD-iste esuate, nu s-a putut incadra in deficitul de 3%, dar bugetul pe anul viitor prevede o reducere si se va intra apoi in zona de deficit, Sunt prevazuti bani pentru investitii, care in bugetele anterioare au fost prevazuti si au disparut rapid", a mentionat Iohannis, citat de bursa.ro.

In ceea ce priveste reducerea bugetului alocat Sanatatii, seful statului a tinut sa precizeze ca "este un buget facut in conditii foarte dificile".

"Guvernul a trebuit sa tina cont de foarte multe restrangeri si a avut foarte multe discutii premierul cu toti ministri. Sunt convins ca au fost prevazuti bani pentru toate proiectele angajate si necesare", a mai spus Iohannis.