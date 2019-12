Municipiul Turda a devenit, incepand de luni, primul oras din Romania in care transportul in comun se desfasoara cu autobuze exclusiv electrice.



"Turda a devenit primul oras din Romania care are transport in comun exclusiv electric, iar acest lucru ne onoreaza! Cele 20 de autobuze electrice au intrat luni in circulatie, fiind un moment mult asteptat de toata lumea. Este o bucurie extraordinara ca am reusit sa implementam acest proiect deosebit de important si speram ca cetatenii sa simta pe deplin aceasta schimbare! Pana acum totul a decurs perfect", a declarat, marti, pentru Agerpres, primarul municipiului Turda, Cristian Matei.

Acesta a mai spus ca autobuzele, nepoluante, au dotari moderne, cu camere de supraveghere video, sistem GPS, rampe speciale pentru persoanele cu dizabilitati, aer conditionat, Wi-fi si sistem de e-ticketing.

Autobuzele au fost achizitionate din fonduri europene, valoarea investitiei fiind de 10,6 milioane de euro.

Primarul Cristian Matei a mai spus ca din 2020 vor fi introduse si cardurile electronice pentru calatori.