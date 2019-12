Presedintele Klaus Iohannis sustine ca la momentul actual bugetul nu isi permite o reducere a TVA.



"Nu, in acest moment, bugetul Romaniei pur si simplu nu isi permite o reducere pe TVA. In perspectiva, sigur, in anii care vor veni, este posibil sa discutam asa ceva, daca economia creste in continuare si lucrurile merg bine. Dar, acum, asa, de azi pe maine, sa scadem TVA nu mi s-ar parea un lucru bun", a spus Iohannis, citat de stirileprotv.ro.

Chestionat cum vede sustinerea de catre PSD a reducerii TVA de la 19 la 16% si dublarea alocatiilor, raspunsul sefului statului a fost: "Si PSD incearca sa se reprofileze. Din pacate, merg dintr-o extrema in cealalta extrema, in loc sa se opreasca la mijloc, unde ar fi intelept. Sunt convins ca in Parlament aceste chestiuni vor fi dezbatute si discutate si eu contez pe intelepciunea politica a tuturor partidelor din Parlament. In final, pe cine sa ajute sa impovarezi un buget care deja are constrangeri semnificative".