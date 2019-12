Parlamentarii USR Adrian Wiener, Cornel Zainea si Allen Coliban depun in Parlament o initiativa legislativa menita sa avertizeze asupra necesitatii returnarii in farmacii a medicamentelor expirate precum si asigurarea finantarii procesului de neutralizare in siguranta a acestora.



"Initiativa USR prevede obligativitatea inscriptionarii, pe ambalajul medicamentelor, mesajul 'Returnati medicamentele expirate in farmacii', fiind totodata o initiativa de amendare a Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006.

'Contaminarea panzei freatice si a solului cu principii farmaceutice active conduce, printre altele, la cresterea rezistentei la antibiotice, fenomen foarte pronuntat in Europa si mai ales in Romania. Se estimeaza ca anual au loc in lume peste 700.000 de decese cauzate strict de rezistenta la antibiotice. 33.000 dintre acestea au loc in Europa, estimarea pentru Romania fiind de peste 25.000 de cazuri cu aproximativ 1.500 de decese anual. De altfel, avem cel mai ridicat nivel de antibiorezistenta din UE pentru Stafilococcus aureus si pentru Pseudomonas aeruginosa si printre cele mai ridicate niveluri pentru Acinetobacter, Klebsiella pneumoniae, E.coli, pneumococ sau entorococi', transmite senatorul USR Adrian Wiener, membru in Comisia de sanatate publica.

Senatorul Adrian Wiener arata in expunerea de motive a proiectului ca medicamentele expirate fac parte din categoria deseurilor periculoase, iar ele se distrug prin incinerare. De cele mai multe ori, medicamentele expirate se arunca, pur si simplu la gunoi, ca si gunoi menajer. Peste 1.500 de tone de medicamente expirate ajung anual la gropile de gunoi sau in sistemul de canalizare in Romania.

Substantele ajung in panza freatica sau in sol si de aici in legumele, fructele si carnea pe care le consumam iar efectele sunt devastatoare pe termen lung. Articolul 8C al Directivei pentru Substante Prioritare (2008/105/EC) a Parlamentului si Consiliului European instituie obligativitatea unor masuri adecvate luate de catre statele membre pentru combaterea poluarii farmaceutice la toate nivelurile, inclusiv limitarea eliberarii in mediu a acestora.

'Peste 50% din raurile Europei sunt contaminate cu antibiotice, in unele cazuri concentratiile inregistrate depasind de 300 de ori concentratiile admise. Este cazul sa actionam rapid, iar procesul de neutralizare in conditii de siguranta a medicamentelor poate fi finantat pornind de la principiile responsabilitatii extinse a producatorului si a celui prin care poluatorul plateste. Aceste scheme sunt deja aplicate in cazul ambalajelor si ele pot fi extinse si in cazul medicamentelor', subliniaza deputatul Cornel Zainea, membru in Comisia de mediu.

Pe langa antibiotice, poluarea farmaceutica cu produse de uz uman sau veterinar include si hormoni, citostatice, antidepresive si alte clase de medicamente, cu impact asupra intregului ecosistem. De altfel, pentru autorizarea de punere pe piata a oricarui medicament in Europa, fie acestea pentru uz uman sau veterinar, este obligatorie evaluarea de tip beneficiu-risc asupra mediului (Regulamentul Parlamentului si Consiliului (EU) 2019/6).

Atentionarea “Returnati medicamentele expirate in farmacii” nu se aplica in cazul produselor si tratamentelor homeopate, suplimentelor alimentare si medicamentelor din plante medicinale", se arata intr-un comunicat USR.