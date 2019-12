Alina Manolache, realizatoarea emisiunii saptamanale "Cap Limpede cu Cristian Tudor Popescu", pleaca de la postul de televiziune Digi24.



Paginademedia.ro relateaza ca Manolache ar urma sa se alature echipei de la ziarul Libertatea, unde ar urma sa lucreze in departamentul de investigatii al publicatiei, dar si in cadrul proiectelor video.

Alina Manolache va ramane la Digi24 pana la sfarsitul anului, informatie confirmata chiar de jurnalista pentru sursa citata.

Vestea survine la putin timp dupa ce gazetarul Cristian Tudor Popescu si Alina Manolache au inceput sa lucreze impreuna in cadrul emisiunii "Cap Limpede".

"Sunt bucuroasa ca, de vinerea aceasta, il voi avea invitat permanent in cadrul emisiunii «Cap limpede» pe gazetarul Cristian Tudor Popescu. Impreuna vom face o selectie a evenimentelor politice, economice, sociale, externe, sportive si cinematografice relevante pentru saptamana care se incheie si vom pune in context informatiile. Emisiunea isi propune o abordare inteligenta a temelor momentului. Telespectatorii se vor intalni in fiecare vineri seara cu discursul transant, intuitia aparte si stilul inconfundabil ale gazetarului Cristian Tudor Popescu. Cu aceasta ocazie ii invit pe telespectatori sa ne urmareasca si ii asigur ca vom contura o imagine corecta si cat mai completa a celor mai importante evenimente", a spus Alina Manolache la acel moment, potrivit adevarul.ro.