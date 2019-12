Chiar daca este mai intalnita in perioada verii, foarte multe persoane se confrunta cu toxiinfectia alimentara si in timpul sezonului rece. Aceasta afectiune se manifesta prin crampe abdominale, pierderi ale apetitului, stare de greața, varsaturi sau diaree.



Pentru a te asigura ca nu ai de-a face cu o toxiinfectie alimentara, este necesar sa cunosti produsele care au un risc crescut pentru dezvoltarea acestei afectiuni. Nu trebuie sa te opresti din a consuma aceste produse, dar e necesar sa fii mai prevazator atunci cand le consumi sau le cumperi pentru preparare. In cele ce urmeaza, iti prezentam 5 alimente care pot produce toxiinfectie alimentara.

Peste

Pestele si preparatele pe baza de peste sunt o cauza destul de comuna a toxiinfectiilor alimentare. De cele mai multe ori, depozitarea necorespunzatoare a pestelui duce la producerea unor toxine care cauzeaza simptomele asociate cu toxiinfectia alimentara.

Acestea pot aparea chiar si dupa cateva zile de la consumul produselor si se vor manifesta prin: greata, dureri abdominale, varsaturi, febra, frisoane sau diaree. De regula, recuperarea dureaza cateva zile, in care va trebui sa te hidratezi corespunzator si sa mananci multe fructe cum sunt bananele si papaya. Pentru a combate cel mai suparator simptom dintre cele de mai sus, este necesar sa urmezi un regim, cu alimente care sa-ti regleze tranzitul intestinal accelerat.

Fructe

De regula, atunci cand vrei sa manaci un mar, o para sau orice alt tip de fruct, exista tentatia de a nu-l spala inainte de a-l consuma. Totusi, ar trebui sa stii ca exista fructe care pot contine bacterii si toxine care produc toxiinfectie alimentara. Tocmai din acest motiv este necesar sa speli fructele foarte bine inainte de a le consuma.

Acest lucru se aplica si pentru fructele cu coaja. Asigura-te intotdeauna ca le speli inainte de a le curata de coaja, pentru ca exista foarte multe substante nocive care se pot ajunge la fructul in sine, in timpul procesului de curatare sau taiere.

Carne de pui

Carnea de pui preparata insuficient poate cauza toxiinfectie alimentara pe fondul contaminarii cu Salmonella. Afectiunea se poate manifesta prin febra, greata si diaree, iar in cazul unor complicatii, sange in scaun.

Pentru a preveni acest lucru, este important sa te asiguri ca gatesti carnea corespunzator, pregatind-o termic pentru un timp suficient, in care sa se elimine potentialele toxine. De asemenea, este important sa speli si ustensilele de bucatarie pe care le-ai folosit la gatit. Carnea de pui trebuie pusa la frigider imediat dupa cumparare si nu trebuie tinuta acolo pentru un timp indelungat.

Branzeturi si lapte crud

Laptele crud, provenit direct de la animale si nesterilizat inainte de consum poate provoca toxiinfectie alimentara. Este important sa te asiguri ca laptele pe care il bei a fost pasteurizat in prealabil, pentru ca altfel risti intoxicarea cu E.coli, Salmonella sau Listeria.

De asemenea, trebuie sa pastrezi laptele si branzeturile la temperaturi optime si sa tii intotdeauna cont de data de expirare. Atunci cand cumperi branza, este important sa te asiguri ca aceasta a fost depozitata corespunzator, la o temperatura optima.

Oua

In general, ouale cu coaja crapata sau cele murdare pot ascunde bacterii destul de daunatoare pentru om, care se pot manifesta prin toxiinfectie alimentara sau contaminarea cu bacterii care iti pot pune sanatatea in pericol. De asemenea, problemele pot aparea si atunci cand consumi oua crude sau care nu au fost gatite suficient.

Intoxicatia cauzată de consumul de oua se manifesta de obicei prin febra, frisoane, diaree, greata, varsaturi, dureri de cap sau crampe musculare. Pentru a preveni intoxicarea, asigura-te ca nu consumi oua fierte mai vechi de o saptamana si ca speli riguros si ustensilele care au intrat in contact cu acestea in procesul de pregatire.

Pentru a nu ajunge in situatia in care sa te confrunti cu o toxiinfectie alimentara, este necesar sa urmezi toate instructiunile de pregatire si depozitare a produselor pe care le consumi. Spala toate fructele si legumele in mod corespunzator si achizitioneaza-ti produsele alimentare doar din surse de incredere.

