Filosoful Mihai Sora in varsta de 103 ani sustine ca isi doreste o tara ca un copac, mai exact puternica si demna.



"Imi place verticalitatea copacilor. Si oamenii verticali imi plac.

A fi vertical inseamna a fi demn, a tasni spre cer, a incerca sa te inalti: fara ostentatie, fara sa te bati cu pumnul in piept. Aceasta incercare de a te inalta trebuie sa fie lucrul cel mai firesc pentru un om, asa cum este pentru un copac. Sunt doua tendinte aparent contradictorii, dar care se sustin una pe alta: – sa tasnesti spre cer si sa fii bine infipt in pamant; sa ai radacinile ramuroase si solide; ele nu sunt la vedere, dar ele iti constituie temeiul; – si sa te manifesti in lumina, tragandu-ti fortele din adanc.

Eram foarte tanar cand mi-am ales copacul ca model: o tasnire si, in acelasi timp, o forta. Verticalitate si, in acelasi timp, echilibru.

Aud adesea 'Vreau o tara ca afara!'. Eu vreau o tara ca un copac. O tara puternica si demna, cu oameni verticali", a scris Sora pe Facebook.