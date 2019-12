Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost realeasa presedinte al PSD Bucuresti, mentionand ca nu doreste sa primesaca lectii de la oameni care au condus orase cu 20, 30, 40, 50 de mii de oameni.



"Nu doresc sa primesc lectii de la oameni care au condus orase cu 20, 30, 40, 50 de mii de oameni. Primim lectii, dar de la primarii din Paris, Lodra, Praga, Viena.

As vrea prin exemple concrete sa va spun cateva lucruri ce a insemnat dreapta in Bucuresti. Dupa ani de zile in care dreapta a stapanit Bucurestiul, PNL si PDL nu se pot deroba de lipsa de modernizare in Bucuresti. Sa va spun ce am gasit eu la Primaria Capitalei: toate proiectele mari de infrastructura blocate. Inghetate de minimum doi ani de zile. Eu am preluat mandatul de la un primar PNL. Un an de zile Bucurestiul a avut primar PNL, Razvan Sava. Intr-un an de zile s-a blocat totul in Bucuresti si din spitale, si din infrastructura, si din educatie, si din protectia mediului, nu mai spun de resursa umana. Mi-a trebuit un an si jumate sa dezghet toate santierele si toate investitiile. (...)

Firea: Ce am facut in legatura cu traficul sufocant?

Va spun eu ce am facut. Cand am ajuns primar mai aveam in trafic doar 600 de autobuze, restul era imobilizate. Am achizitionat 400 de autobuze noi, am reparat inca alte 500 de autobuze.

De ce medicii nu mai pleaca din Bucuresti? Stanga i-a ajutat pe medici sa ramana in capitala pentru ca primesc locuinte", a spus Firea, citata de digi24.ro.

Obiectivul PSD Bucuresti pentru alegerile locale

"Ce am facut in 4 ani de mandat interimar la PSD Bucuresti: am dat primul test, cel al alegerilor locale acum 3 ani si jumatate. In Bucuresti am castigat si Primaria Generala si toate cele 6 sectoare.

Peste 45% PSD in Bucuresti acum 3 ani si jumatate a fost un scor foarte bun pe care dorim sa-l reeditam si anul viitor", a adaugat edilul Capitalei.