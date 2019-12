Intr-un video postat de primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, se poate observa un birou electric in biroul edilului, semn ca inclusiv in institutia pe care o conduce ar mai exista probleme din cauza sistemului de termoficare.





"Se apropie finalul de an, un an foarte greu, cu probleme de sanatate si multe blocaje financiare si administrative. Dar, nu dezarmam si nu capitulam! M-am gandit ca ar fi bine sa va prezint cativa oameni din echipa mea, care muncesc de dimineata pana seara, pentru ca proiectele pentru Bucuresti sa aiba ritmul dorit, in ciuda dezinformatilor si a campaniilor negative. Pentru ca, nu-i asa, doar rezultatele conteaza", a scris Firea pe Facebook.

Internautii nu au avut cum sa nu observe caloriferul electric dim birou, multi ajungand la concluzia ca inclusiv in biroul primarului general sunt probleme din pricina avariilor la sistemul de termoficare, noteaza digi24.ro.