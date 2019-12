Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, intentioneaza sa schimbe denumirea Parcului Unirii in Parcul Teoctist Patriarhul, se arata intr-un proiect.



Consilierul USR Octavian Berceanu a fot cel care a anuntat ca acest proiect ar urma sa ajunga miercuri in Consiliul General al Bucurestiului, noteaza hotnews.ro.

"De maine Parcul Unirii se va numi Parcul Teoctist Patriarhul, ca asea vreau eu, dicteaza nasa Bucuresti-ului!

Nasa Primar, daca botezul locurilor din Bucuresti va este la degetul mic precum acordarea contractelor si cheltuirea banului public, nu vreti sa va ridicam o statuie in care sa-l tineti in brate pe micul ciobanel Bucur, intitulata 'Nasterea numitului Bucur'?

'Un alt motiv care ne determina sa propunem schimbarea denumiriii din ”Parcul Unirii” in Parcul Teoctist Patriarhul este supra-atribuirea atributului ”Unirii” atat parcului situat in piata cu acelasi nume, fantanii cantatoare devenita obiectiv turistic, apoi magazinului care domina perspectiva spre Est, cat si celor doua statii de metrou, precum si a bulevardului limitrof, fapt de natura sa induca o oarecare confuzie la nivelul turistilor si al celor aflati in cautarea unei adrese in acest vast perimetru' - din expunerea de motive a proiectului prezent pe 18 decembrie pe ordinea de zi a sedintei CGMB.

Citeste si: Firea: Primim lectii, dar de la primarii din Paris, Londra, Praga,...

Parcul va fi supus unor lucrari de modernizare cu costuri probabile de peste 8 milioane de euro, printr-un proiect care nu a fost supus unui concurs de solutii, asa cum se intampla in lumea civilizata!

Noapte mintii, draga Nasa!", a scris Berceanu pe Facebook.