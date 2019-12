Social • 17 Decembrie 2019 • 00:08 00:08 Lectura de un minut

Minora in varsta de 11 ani, data in urmarire nationala dupa ce mama ei a sesizat politia ca a plecat in ziua precedenta de acasa si nu a revenit, a fost gasita luni seara, la Caracal, de catre politistii.



Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu, a declarat ca in perioada in care a fost plecata de acasa fata nu a fost victima vreunei infractiuni. "Politistii de investigatii criminale au gasit minora pe raza municipiului Caracal. Aceasta se afla momentan la sediul Politiei municipiului Caracal. Minora a declarat faptul ca, pe timpul plecarii de la domiciliu, nu a fost victima niciunei infractiuni", a spus Alexandra Dicu. Forte insemnate de politisti, jandarmi si politisti locali au cautat luni o fata in varsta de 11 ani, din Caracal, care a plecat duminica de la domiciliu. Potrivit reprezentantilor IPJ Olt, luni, mama minorei a sesizat politia despre faptul ca fiica a plecat voluntar de la domiciliu, spunand ca merge sa isi cumpere haine, scrie Agerpres. Citeste si: O mama si fiul sau de 5 ani, raniti dupa ce o masina a dat peste ei...

