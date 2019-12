Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, la Opera Nationala Romana din Timisoara, o alocutiune cu prilejul implinirii a 30 de ani de la Revolutia romana din Decembrie 1989.



"Aici, la Timisoara, cu exact 30 de ani in urma, comunismul a fost invins pentru prima data. Aici, la Timisoara, cu exact 30 de ani in urma, a fost pusa borna libertatii.

Va invit sa pastram un moment de reculegere in memoria eroilor si martirilor nostri care au avut curajul sa lupte cu piepturile goale impotriva tiraniei. Va multumesc!

Timisoara este „orasul dintai”, kilometrul zero al democratiei si libertatii, iar 16 decembrie 1989 este una dintre cele mai insemnate date ale tulburatei noastre istorii.

Exact in jurul acestei ore, acum trei decenii, timisorenii, condusi de sentimente inalte de solidaritate si curaj, aprindeau scanteia Revolutiei.

A trebuit sa treaca multa vreme, aproape 45 de ani sub un regim opresiv, pentru ca natiunea noastra sa se descatuseze. Lumina firava a candelelor aprinse de timisoreni in Piata Maria, in semn de protest impotriva unui abuz al autoritatilor represive, a sadit samanta revoltei.

In orele si zilele urmatoare, pe strazile Timisoarei avea sa fie varsat sange in numele libertatii si al democratiei. Sangele semenilor nostri! Pentru prima data, oamenii au strigat ceea ce le dicta constiinta, convinsi ca gloantele nu pot nimici idealurile si nu pot frange visurile.

Intr-un glas, mii de suflete au strigat cu toata forta lor un legamant sub forma unui singur cuvant: „Libertate!”.

Acum 30 de ani, Timisoara a incetat sa mai fie doar un oras si a devenit un adevarat simbol – spiritul viu si inalienabil al libertatii noastre visate. Un spirit european care a izvorat din cea mai neagra noapte a umilintei, fricii si terorii.

"Azi in Timisoara, maine-n toata tara!"

Uniti de o singura dorinta, timisorenii au avut curajul de a porni lupta pentru eliberarea neamului nostru. Curaj izvorat din nevoia de demnitate a unui popor tinut captiv in bezna totalitara de catre un regim comunist antiromanesc, ilegitim si criminal. Ambitia dictaturii comuniste a fost sa isi asigure trainicia, dar revolta si dorinta romanilor din acele zile de infern de a distruge raul generalizat instaurat de partidul-stat au fost mai puternice.

Sloganul care rasuna pe strazile orasului de pe Bega, „Azi in Timisoara, maine-n toata tara!”, a mobilizat sute de timisoreni, si mai apoi, a functionat ca strigat de chemare la lupta a tuturor romanilor impotriva tiraniei.

Cuprinsi de curaj si hotarare, romanii din toate orasele mari au raspuns rapid la chemarea pentru castigarea libertatii.

Suntem aici pentru ca avem datoria sa ne amintim.

Iohannis: Regimul comunist si-a mobilizat in zilele lui decembrie 1989 fortele raului

Impotriva poporului nostru, regimul comunist si-a mobilizat in zilele lui decembrie 1989, in chip coplesitor, fortele raului. Intr-un adevarat razboi impotriva manifestantilor pasnici, romanii au cazut victime actiunii criminale a autoritatilor statului, care isi faceau un titlu de glorie din a clama „grija fata de om".

In cele din urma, regimul comunist s-a prabusit, asa cum s-a si instalat, prin crime si abuzuri. Gloantele au curmat vieti, batele au schingiuit trupuri, flacarile au mistuit cadavre. Pentru libertate a fost platit cel mai scump pret. Fii si fiice, frati si surori, mame si tati au fost ucisi pentru aspiratia lor arzatoare de a fi liberi.

Datorita sacrificiului lor suprem, noi suntem astazi liberi, intr-o tara democratica. De aceea, avem datoria sacra sa evocam curajul lor si sa aducem un pios omagiu tuturor eroilor si martirilor nostri. Ei si-au dat viata pentru viitorul nostru, iar faptul ca ne-am asumat valorile democratice ale civilizatiei euroatlantice ne defineste astazi ca natiune. Identitatea noastra nationala este, din acel moment, inseparabila de sacrificiul din decembrie 1989.

Iohannis: De 30 de ani, durerea devine si mai sfasietoare pentru cei care au pierdut un suflet drag

De treizeci de ani incoace, in fiecare decembrie, durerea devine si mai sfasietoare pentru cei care au pierdut un suflet drag. Lacrimile le brazdeaza si mai adanc chipurile, in timp ce amintirile le rascolesc lungile taceri apasatoare.

Ei sunt parintii, fratii si surorile, copiii celor care au murit pe strazile oraselor Romaniei pentru ca noi sa putem vorbi liber, sa putem calatori liber, sa ne putem intalni oricand si cu oricine, sa putem vota. Intr-un cuvant, sa ne construim viata dupa propriile aspiratii in Romania europeana de astazi.

Nu-mi pot aminti de acele zile ale lui Decembrie 1989 fara o adanca emotie, pe care as dori sa o impartasiti astazi cu mine. Insa emotia aceasta pe care cu totii o simtim nu se poate compara cu durerea si suferinta celor care si-au pierdut rudele apropiate, care si-au cautat semenii si nu i-au mai gasit niciodata, care inca asteapta sa se faca dreptate.

Iohannis: Dreptatea inseamna aflarea vinovatilor si pedepsirea celor care au curmat vieti

Dreptatea inseamna aflarea vinovatilor si pedepsirea celor care au curmat vieti, celor responsabili de represiunea dezlantuita impotriva revolutionarilor. Responsabili pentru crime. Responsabili pentru locul ramas gol din cauza cruzimii lor. Responsabili pentru chipuri indurerate de copii orfani, vaduve si parinti care nu au incetat niciodata sa planga.

Imi plec capul cu deosebit respect pentru voi, urmasii celor disparuti, pentru eroi si pentru martiri. Dar, in acelasi timp, un adanc sentiment de rusine profunda ma copleseste. La 30 de ani de la Revolutie, cu cateva exceptii, calaii acelor zile se plimba inca liberi.

Iohannis: Nu am aflat inca adevarul despre crimele odioase savarsite la Revolutie

Cea mai mare dezonoare pentru istoria Romaniei postcomuniste este ca nu am aflat inca adevarul despre crimele odioase savarsite la Revolutie, in care au fost implicate fortele de represiune ale regimului, in frunte cu Securitatea lui Ceausescu.

Aceste orori nu pot ramane in continuare nepedepsite, tiranii nu trebuie sa scape oprobriului, adevarul cu privire la acele zile care au schimbat cursul istoriei trebuie elucidat!

Aceasta datorie neimplinita a Justitiei din Romania trebuie reparata pentru victime, dar si pentru a restaura in intregime demnitatea unei natiuni care, in sfarsit, si-ar recupera astfel integral momentul fondator al democratiei sale.

Mai mult, asumarea corecta a faptelor Revolutiei din Decembrie 1989, precum si condamnarea publica a crimelor comunismului reprezinta pasi extrem de importanti in apararea amintirii eroilor nostri, precum si pentru impiedicarea unor deghizari meschine a celor care profita de trecerea timpului si, implicit, de diluarea memoriei colective.

iIohannis: Cum se asteptau oare ei sa arate Romania libera si democratica?

A spune azi ca in Romania lui 1989 nu a existat o revolutie anticomunista este un act rusinos de negare a sacrificiului uman incomensurabil.

In toti acesti 30 de ani scursi de la Revolutie, ne-am intrebat ce fel de Romanie au visat cei care si-au dat viata pentru ca noi sa putem trai in libertate. Cum se asteptau oare ei sa arate Romania libera si democratica?

Cred ca nu gresim daca spunem ca ei si-ar fi dorit sa putem construi impreuna o Romanie sigura, prospera si predictibila pentru noi si copiii nostri. Sa traim cu totii in pace in Europa la care au visat bunicii lor, intr-o societate bazata pe egalitate si dreptate, in care sa fie protejati si ascultati.

Au crezut, foarte probabil, ca putem deveni o societate in care valorile fundamentale ale democratiei si statul de drept sunt respectate si in care politicienii servesc interesul public cu toata priceperea, dar si cu tot devotamentul.

Fara doar si poate, ei au visat ca tara lor sa fie intre statele mandre si puternice ale NATO si ale Uniunii Europene. Si au sperat, poate, ca idealurile, valorile si principiile care au constituit nucleul Revolutiei sa fie asumate, aparate si transmise urmatoarelor generatii.

Avem in continuare o mare responsabilitate fata de tinerii nostri sa construim tara in care sa-si gaseasca locul, in care sa-si implineasca aspiratiile si pe care sa nu-si doreasca sa o paraseasca vreodata. Avem, in acelasi timp, datoria fata de cei care traiesc in diaspora sa le fim aproape, pentru ca nu exista distanta, oricat de mare, care sa distruga vreodata ceea ce impartasim cu totii – nazuinta noastra pentru ca Romania sa continue sa progreseze!", a spus Iohannis, potrivit Administratiei Prezidentiale.