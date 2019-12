Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, a sustinut la sedinta solemna a Parlamentului ca a pretuit mai mult decat orice ideea de libertate, de egalitate de sanse si de prosperitate.



"In Romania, spre deosebire de alte state din Europa Centrala si de Est, chiar daca prabusirea regimului comunist s-a produs de o maniera brusca si violenta, construirea unui nou sistem politic deschis, atasat valorilor occidentale, a fost imbratisata rapid de catre toti romanii, cu totii am fost uniti de dorinta de a rupe legatura cu trecutul si de a vedea sfarsitul comunismului. Am pretuit mai mult decat orice ideea de libertate, de egalitate de sanse si de prosperitate si am dorit sa construim o societate democratica cu o economie de piata libera.

Tranzitia catre democratia a fost cu atat mai mult accelerata de dorinta Romaniei de a se reconecta cu Europa", a spus Melescanu, citat de News.ro.