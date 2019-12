Social • 16 Decembrie 2019 • 15:35 15:35 Lectura de 2 minute

Functia principala a sistemului muscular este aceea de a transforma energia chimica in energie mecanica pentru a genera forta si a produce miscare. Prin contractie si relaxare, muschii, impreuna cu o parte din tesuturile conjunctive (fascii, tendoane, ligamente, articulatii) si cu sistemul scheletic lucreaza la punerea in miscare a corpului si sustin postura corporala. De asemenea, muschii corpului nostru au rol de reglare termica, ei consuma si produc energia necesara mentinerii unei temperaturi constante a corpului (tremuratul este un mecanism de aparare si o forma de miscare musculara care produce caldura in corp).



In acelasi timp, potrivit psihologului Laura Maria Cojocaru, presedinte si fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistica Somato-Integrativa (INLPSI), sistemul muscular are si rol de protectie emotionala. Totodata, emotiile noastre dureaza atat cat dureaza si atentia noastra mentala pe un anumit subiect. Atunci cand fixam atentia noastra oricat peste 1 minut pe subiectul respectiv, emotia simtita (fie ea placuta sau neplacuta) este amplificata. “Tot excesul emotional transmite corpului si implicit creierului nostru, semnalul ca noi tocmai am inceput sa consumam foarte multa energie, fapt care ar putea sa ne puna in pericol organismul/viata. Cand sistemul nervos simpatic este activat, muschii sunt inconstient contractati (fight, flight or freeze) pentru a proteja corpul de o trauma psiho-emotionala. Chiar si dupa ce trauma a trecut si “rana” s-a vindecat, muschii tind sa ramana incordati si sa retina partial emotiile traumei, cu scopul de a le elibera mai tarziu. Atunci cand corpul nostru este mult prea incarcat cu aceste excese si nu le-a curatat, apar manifestari ca: anxietate, atacuri de panica, depresie, somatizari, probleme concrete in planul fizic (sanatate afectata)”, explica psihologul Laura Maria Cojocaru. Potrivit unui comunicat remis 9am, cateva dintre semnalele corpului fizic care ne pot indica din timp stocari emotionale de curatat sunt: rezistenta scazuta la frig. circulatie a sangelui deficitara (periferica – maini, picioare reci), dureri articulare, dureri de spate, dureri de cap, nevoia excesiva de dulciuri, oboseala nejustificata, alergii, sistem imunitar scazut in general. Ce avem de facut pentru a ne proteja emotiile? “Este important sa miscam voluntar muschii corpului pentru a indeparta contractura si a elibera din corpul fizic amintirea emotiei, respectiv accesarea continua a acesteia. Putem alege orice fel de miscare fizica ne place: alergat, un tip de sport, dans, mers pe jos, pilates, yoga. Este la fel de important sa ne schimbam convingerile disfunctionale cu unele functionale ca sa evitam incarcarea corpului cu aceste excese. Daca totusi, din varii motive, apare o emotie puternica, sa stam cat mai putin cu atentia pe subiectul/situatia respectiva (aici depinde de situatie) sau sa gasim cat mai curand o forma de eliberare prin miscare fizica”, conchide psihologul Laura Maria Cojocaru, presedinte si fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistica Somato-Integrativa (INLPSI). Citeste si: Nasui (USR): Sistemul dublu de pensii trebuie sa inceteze

