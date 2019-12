Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a declarat, luni, ca judecatorii au optat pentru pedepse "exemplare" in dosarul Colectiv, adaugand ca vinovatii ar trebui cautati si printre cei care au generat intarzieri in transferul victimelor incendiului in centre specializate din strainatate.



"Pare ca judecatorii au mers catre pedepse exemplare, ceea ce e de inteles, daca luam in considerare numarul de vieti omenesti pierdute si distruse de acest incident. Deocamdata pedepsele nu sunt definitive si sper ca in acest dosar sa se faca dreptate pana la capat. (...) Vinovatii nu sunt de cautat doar intre cei care au pricinuit incidentul, ci si in cele ce au urmat. Si ma refer aici in special la primele zile dupa Colectiv si la intarzierea transferului pacientilor in centre specializate din strainatate, intarziere care i-a costat pe multi viata. Intarziere care a avut la baza ratiuni politice, ce nu au niciodata ce cauta in actul medical", a afirmat Voiculescu, pentru Agerpres.

Fostul ministru si-a exprimat speranta ca astfel de lucruri sa nu se mai intample pe viitor, iar prevederile legale sa fie respectate.

"Nu pot decat sa sper ca lucrurile se vor schimba. Avem nevoie de reguli bune si avem nevoie ca aceste reguli sa fie aplicate in tara noastra", a subliniat el.

Sentinte grele in dosarul Colectiv

Tribunalul Bucuresti a pronuntat luni sentinta in dosarul Colectiv, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone fiind condamnat la 8 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru club.

Totodata, Tribunalul a decis condamnarea celor trei patroni ai clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu - la cate 11 ani si 8 luni inchisoare, pentru ucidere din culpa in forma agravanta, vatamare corporala din culpa in forma agravanta si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.

Daniela Nita - patroana firmei de artificii Golden Ideas Fireworks Artists - a fost condamnata la 12 ani si 8 luni de inchisoare cu executare. In acelasi dosar, pirotehnistii Viorel Zaharia si Marian Moise au primit 9 ani si 8 luni de inchisoare, respectiv 10 ani. De asemenea, Cristian Nita, director al firmei de artificii, a primit 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare.

George Matei si Antonina Radu, cei doi pompieri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti care au verificat clubul Colectiv fara a lua masurile legale in privinta respectarii normelor PSI, au fost condamnati la cate 9 ani si 2 luni de inchisoare.

Aurelia Iofciu (sef al Serviciului autorizari comerciale din Primarie) a primit 8 ani de inchisoare, Larisa Luminita Ganea (consilier superior) - 7 ani, Ramona Sandra Motoc (referent superior) - 3 ani de inchisoare cu suspendare. In cazul Ramonei Motoc, instanta a dispus prestarea a 90 de zile de munca in folosul comunitatii.

SC Colectiv Club SRL si SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, acuzate de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, au fost condamnate la 470 zile amenda, cu o suma corespunzatoare de 5.000 de lei amenda pe zi. De la SC Colectiv Club SRL a mai fost confiscata si suma de 62.298 lei.

Decizia Tribunalului Bucuresti nu este definitiva.