Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la opt ani si 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul Colectiv pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv, decizia nefiind definitiva.





In acelasi dosar, au mai fost condamnaţi trei angajaţi ai primăriei - Aurelia Iofciu, Larisa Luminita Ganea, Ramona Sandra Motoc, patronii clubului Colectiv - Alin Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu, reprezentanţii firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL - Daniela Niţă şi Cristian Niţă, pirotehniştii Viorel Zaharia şi Marian Moise şi pompierii Antonina Radu şi George Petrica Matei.

Patroana firmei de artificii Golden Ideas Fireworks Artists:12 ani si 8 luni

Daniela Nita, patroana firmei de artificii Golden Ideas Fireworks Artists a fost condamnata la 12 ani si 8 luni de inchisoare cu executare. Cristian Nita a primit o pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare.

Patronii Clubului:11 ani si 8 luni

Tribunalul Bucuresti a decis condamnarea celor trei patroni ai clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu - la cate 11 ani si 8 luni inchisoare in dosarul privind tragedia in urma careia au decedat 64 de persoane.

Cei doi pirotehnisti: 9 ani si 8 luni/ 10 ani

In acelasi dosar, pirotehnistii Viorel Zaharia si Marian Moise au fost condamnati la 9 ani si 8 luni de inchisoare, respectiv la 10 ani de inchisoare, informeaza Agerpres.

Pompierii: 9 ani si 2 luni

George Matei si Antonina Radu, cei doi pompieri de la ISU Bucuresti care au verificat clubul Colectiv fara a lua masurile legale in privinta respectarii normelor PSI, au fost condamnati, luni, de Tribunalul Bucuresti, la cate 9 ani si 2 luni de inchisoare.

Decizia tribunalului nu este definitiva.

In rechizitoriul intocmit de Parchetul General se arata ca patronii Colectiv "au incurajat si permis accesul unui numar de persoane mult peste limita admisa a clubului, in conditiile in care spatiul nu era prevazut cu mai multe cai de evacuare in caz de urgenta, precum si desfasurarea unui spectacol pirotehnic (foc de artificii) in incinta acoperita a clubului situat pe strada Tabacarilor nr. 7, sector 4, in conditiile amenajarilor interioare improprii unor astfel de activitati, caracterizate prin existenta unor materiale usor inflamabile, montate cu incalcarea dispozitiilor legale si pentru evitarea costurilor suplimentare (obiecte de decor si pentru izolare fonica pe stalpii de sustinere, pereti si tavan, spuma poliuretanica neignifugata), cu consecinta producerii unui incendiu in seara de 30.10.2015".

Anchetatorii mai arata ca patronii Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu "nu au asigurat cadrul organizatoric si mijloacele necesare securitatii si sanatatii in munca, nu au luat masuri pentru evacuarea personalului si a clientilor prin asigurarea unui numar de cai de iesire suficient si prevazut de lege, marcate si dotate corespunzator, si nu au stabilit clauze privind sanatatea si securitatea in munca cu prezentarea riscurilor specifice pentru securitatea si sanatatea in munca in cadrul clubului la incheierea contractului de prestari servicii dintre SC Club Colectiv SRL si SC Digidream Multimedia SRL".

Fostul primar Cristian Popescu-Piedone este acuzat de savarsirea a doua infractiuni de abuz in serviciu, cauzand vatamarea intereselor legitime ale unor persoane fizice si ale Sectorului 4.

Potrivit procurorilor, infractiunea de abuz in serviciu consta in eliberarea acordurilor si autorizatiilor de functionare pentru doua societati comerciale intr-o modalitate care a incalcat prevederile legale referitoare la securitatea la incendiu, inclusiv prin aceea ca nu au fost respectate dispozitiile privind controlul dupa emiterea autorizatiilor.

Potrivit DNA, in perioada septembrie 2014 - 30 octombrie 2015, cei doi ofiteri ISU - Antonina Radu si George Matei -, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, cu buna stiinta, nu si-au indeplinit obligatiile ce decurgeau din continutul prevederilor legale privind prevenirea si apararea impotriva incendiilor, desi au luat cunostinta si au constatat ca acel club din Bucuresti (care pana la data de 6 octombrie 2014 a functionat ca persoana juridica SC Music Hall SRL Bucuresti, iar dupa aceasta data ca persoana juridica SC Colectiv Club SRL Bucuresti) desfasura activitati specifice fara a detine aviz/autorizatie de securitate la incendiu.

Procurorii au retinut ca cei doi au permis functionarea in continuare a societatii in conditiile constatate si nu au intreprins nicio masura pentru intrarea in legalitate din acest punct de vedere, fiind astfel cauzata vatamarea drepturilor si intereselor legitime ale unor persoane fizice prin permanenta punere in pericol a vietii, sanatatii, integritatii corporale a acestora si a angajatilor care s-au aflat in incinta clubului Colectiv in perioada septembrie 2014 - 30 octombrie 2015, dar si ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov.

Anchetatorii arata ca, desi au facut mai multe deplasari la clubul Colectiv, Antonina Radu si George Matei nu au intocmit niciun act de control, cu niciun prilej, si nici nu au intreprins vreo masura pentru ca aceasta societate sa fie luata in evidenta de catre ISU Bucuresti pentru ca functiona fara aviz/autorizatie de securitate la incendiu, asa cum erau obligati de actele normative ce reglementeaza activitatea in domeniu.