Ministrul Agriculturii, Nechita-Adrian Oros, a spus intr-un interviu acordat Agerpres ca toata zestrea Romaniei gestionata de Agentia Domeniilor Statului se afla intr-un Excel pe care oricine poate sa il modifice din greseala sau din rea vointa.





"La ADS este jale. Toate zestrea Romaniei gestionata de ADS este intr-un Excel pe care oricine, fie din greseala, fie din rea vointa poate sa il modifice. Am intrebat la ADS care este suprafata administrata, cat este intabulata si cat este concesionata. (...) Avem in administrare 319.390 hectare, intabulate si cadastrate 111.643 hectare, deci o treime, concesionate 230.424 de hectare, iar 90.000 de hectare sunt in diferite stadii de arenda sau situatia lor este necunoscuta.

Am vazut si redeventele. Ele sunt intre 300 si 800 de kg de grau/ha. Am intrebat si cate hectare au fost concesionate tinerilor fermieri si mi s-a raspuns: zero. Terminam analiza destul de repede, avem deocamdata date partiale. Vreau sa primesc raportul final si pe urma anuntam tot ce s-a gasit. O sa va transmitem exact de unde am pornit, pentru ca, daca vrem sa facem strategii, trebuie sa stim pe ce stam", a spus Oros, citat de adevarul.ro.