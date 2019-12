Social • 15 Decembrie 2019 • 16:36 16:36 Lectura de un minut

Antreprenorul Stefan Mandachi sustine ca in cazul in care secretarul de stat Raed Arafat ramane fara loc de munca, nu va ezita sa il angajeze pe un post de conducere in cadrul companiei sale.



"Stiu ca nu-i la moda poza. Poa' sa ma-njure unii, nu-i bai, da nu-i elegant sa stau la cutie. N-am habar ce face (sau a facut) omul asta la serviciu si nici nu-i treaba mea. Subliniez: nu stiu ce orori sau eroisme a facut. Nu critic si nici nu laud. Mie-mi pare un obsedat de munca lui, ceea ce-mi place. Sigur a vazut multe coate smulse sau bucati de creier cald pe asfaltul de pe drumurile noastre nenorocite. Si cu toate astea a ramas pe baricade. (desi putea sa-i injure pe buna dreptate pe astia de-au creat contextul acestor tragedii pe sosele) Acum cateva luni, ma milogeam peste tot pentru interviuri ca sa incheg filmul meu documentar. Ministri, prim-ministri, presedinti, primari, jurnalisti, etc. Unii m-au ajutat mult, altii m-au dus elegant cu zaharelul: 'eu cand zic ca vin, vin'. Si inca ii astept. Mi-au dat teapa, in traducere. M-am intrebat atunci cum au condus astia o tara. In fine. Prin aprilie, il rog tacticos printr-un sms stufos pe Arafat sa accepte un interviu, ca e un film despre autostrazi, victime, bla bla.

Mi-a scris atat: 'Unde sunteti? Unde trebuie sa ajung?' Cam asta e actiune. Nu vorbarie. Cand a spus ca vine la filmare, apai a venit. Fara floricele si alte scheme. (Chiar daca interviul avea loc intr-o fabrica parasita, fara geamuri). Citeste si: O companie, gasita raspunzatoare pentru decesul unui angajat in... P.S.: Daca ramane fara job, il angajez eu in secunda doi in firma mea. Lider de companie. Si cred ca ar fi bataie printre antreprenori pentru un om ca el. Pe bani muult mai multi si stres muult mai putin. Ia intrebati-i pe patroni. Chiar si pe aia care simt ca Arafat nu mai e la moda deloc", a scris Mandachi pe Facebook.

