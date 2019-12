"Fata de declaratiile aparute 'pe surse' in presa, fac urmatoarele precizari:

1. Informatia este prezentata incorect, desi a fost preluata masiv. Inca din campania electorala se stia despre aceste asa zise verificari. Am atentionat inca de atunci SNSPA sa nu se joace cu imaginea mea.

2. Nu am mintit si nu am dat NICIO declaratie din care sa rezulte ca am studii superioare la acel moment. Nu am prezentat SNSPA nicio informatie eronata sau care sa nu corespunda realitatii. Toate diplomele si CV-ul transmise pentru angajare au fost cele reale. Incadrarea pe post, respectiv anexa la care se face referire a fost INTOCMITA de SNSPA, semnata de RECTOR sau in numele lui si de mine. Nu este o declaratie pe propria raspundere sau alt fel de inducere in eroare a SNSPA. Este stupid ce afirma SNSPA care din informatiile mele sunt verificati cu privire la INTREGUL PROIECT de catre DNA Bucuresti, nu doar cu privire la aceasta gluma proasta.

Apreciez ca desi multi securisti predau la SNSPA, proiectul de 40 milioane de lei al SNSPA, verificat acum la DNA Bucuresti, va scoate la iveala fraude cu adevarat reale si nu inventate pentru ca ei au intocmit documente intr-un mod incorect. Fata de aceste acuzatii voi formula in curand o plangere penala pe numele lui Remus Pricopie care a facut si face jocuri ciudate ale unora din SISTEM. Repet, daca nu au fost respectate conditiile de incadrare, raspunderea apartine SNSPA care are departamente multiple de verificare a documentelor pana la semnarea contractului de munca. In rest, consider ca fata de plangerea ce o voi depune in perioada imediat urmatoare, multe surprize vor iesi la iveala fata de Remus Pricopie si o parte din SISTEM care a lucrat chiar in acest proiect! Mai mult decat atat, voi da in judecata SNSPA si pe Remus Pricopie pentru afectarea imaginii publice in mod eronat si pentru un concurs de infractiuni, respectiv denunt calomnios, fraude din fonduri europene si fapte ilicite cauzatoare de prejudiciu.

3. La 2 zile dupa terminarea alegerilor, am fost audiat de catre DNA Constanta. M-am prezentat ca un cetatean normal si am demontat in integralitate minciuna SNSPA. In fapt, a lui Remus Pricopie si a unei mici gasti din jurul acestuia. Am solicitat sa lamuresc deindata toate aspectele, ceea ce am si facut. Fiind o plangere penala era normal ca procurorii sa faca verificari. Nu am primit din partea DNA nicio informatie precum cea falsa, prezentata in presa. Ultima corespondenta cu DNA Constanta a avut loc chiar acum cateva zile si mi s-a comunicat ca nu mai este nevoie de nimic suplimentar pentru a lamuri speta.

Subiectul este ridicol si in fapt, daca a existat vreo greseala aceasta apartine SNSPA si rectorului acesteia.

4. Reprezentantul legal al SNSPA a fost audiat la randul sau, dar vad ca acea parte din presa care mi-a fost impotriva in campanie, omite sa precizeze acest lucru.

5. Este in fapt vorba despre o anexa la un contract de munca intocmita de SNSPA, nu de mine, care cuprinde alte detalii privind proiectul. Voi posta anexa aici pentru a fi cat se poate de clar. Este o actiune in forta si continua dupa campania electorala, atat la adresa mea cat si a sustinatorilor mei, de intimidare si denigrare. Sunt zeci, sute de amenintari cu rapirea la adresa femeilor care m-au sustinut, amenintari cu moartea la adresa mea si a familiei mele, plangeri penale din partea interlopilor si a generalilor din sistem, pentru ca nu am acceptat pur si simplu moartea Alexandrei! Si cu siguranta si de mai sus!

7. Nu acuz DNA de vreun joc! Atat timp cat este o informatie deja veche, iar abordarea a fost una corecta si fireasca in raport cu mine din partea procurorilor. Asist insa la o incercare aproape DISPERATA a unei parti a SISTEMULUI de a ma izola si de a ma opri din lupta pentru ADEVAR.

8. Pentru activitatea desfasurata pe postul incadrat, mi-am indeplinit toate atributiile, iar proiectul a fost considerat un succes, SNSPA receptionand si rambursand in integralitate cheltuielile. Responsabilitatea verificarii eventual a respectarii conditiilor apartine SNSPA si nu mie ca angajat", a scris Cumpanasu pe Facebook.