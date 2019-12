Fostul candidat la prezidentiale, Alexandru Cumpanasu, ar fi fost pus sub acuzare de DNA Constanta pentru furnizare de date false intr-un proiect cu fonduri europene derulat de SNSPA, potrivit G4Media si Mediafax , citand surse apropiate parchetului anticoruptie.

Surse judiciare au mentionat pentru sursele citate ca Alexandru Cumpanasu ar fi fost pus sub acuzare pentru frauda, dupa ce ar fi mintit in legatura cu studiile, pentru a putea lucra, ca expert, intr-un proiect european (SIPOCA) derulat de Ministerul Dezvoltarii, implementat in parteneriat cu SNSPA.

In luna septembrie, SNSPA a hotarat sa verifice legalitatea angajarii lui Cumpanasu in cadrul proiectului SIPOCA, in vederea claroficarii situatiei cu privure la studiile sale. La acel moment, Cumpanasu a semnat un document conform caruia detine studii superioare.

In functie de rezultate, SNSPA a anuntat ca vor fi luate masurile legale care se impun, noteaza hotnews.ro.

In declaratia de avere publicata Alexandru Cumpanasu aprecizat ca ar fi incasat un salariu de peste 5.500 lei pe luna de la SNSPA in anul anterior si alti 4.900 lei pe luna de la Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCIDI),cu toate ca nu are studii superioare.