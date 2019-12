Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, sustine ca primeste in fiecare zi "tot felul de mesaje" din partea celor nemultumiti de "directia in care merge ministerul", insa nu a primit amenintari cu moartea.



"Spre deosebire de alti colegi din guvern, nu am primit inca amenintari cu moartea, dar primesc in fiecare zi tot felul de mesaje ca nu e buna directia in care merge ministerul si ca vrem sa scoatem la suprafata tot ce inseamna trasabilitatea lemnului in Romania.

Cu siguranta, la momentul la care vorbim se fac defrisari. Nu aveau cum sa fie stopate intr-o luna de zile. Daca ati observat, la nivel national, cred ca administratorii fondurilor private, tot felul de entitati din astea juridice ale marilor procesatori, aproape ca ma ataca zilnic, dar zilnic, pentru ca nu le convine sa operationalizam cat mai repede programul SUMAL (care monitorizeaza toata masa lemnoasa din Romania aprobata pentru a fi exploatata - n.r.), care a fost tergiversat trei ani la rand, care in mod normal avea ca data de operationalizare iulie anul viitor, dar ne-am propus impreuna cu STS sa ii dam drumul in luna aprilie sau in mai. Din acel moment orice cantitate de lemn din paduri pana la operatorul primar va fi supravegheata. Si avem in curs pentru acest an o procedura prin care sa nu mai fim singura tara din Europa care isi vinde lemnul pe picior, ci el trebuie sa fie vandut in rampa si fasonat", a spus ministrul Mediului, citat de digi24.ro.