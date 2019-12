Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata seara, la spectacolul 'Libertate 89',organizat la Timisoara de Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania (CNMT) pentru a marca implinirea a 30 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989, ca in urma cu trei decenii foarte multi nu credeau ca este posibila rasturnarea comunismului, iar cei 45 de ani de comunism au lasat multe repercursiuni in tarile Europei Centrale.



"Acel sistem a fost un bici uns cu miere, bazat pe minciuna si creat in pacat (...) Am batut fiecare (dintre tarile foste socialiste - n.r.) cate un cui in cosciugul comunismului, am stiut ca dictatura se va narui. (...) Patru decenii si jumatate de comunism nu raman fara repercusiuni. Nu exista schimbare politica care sa schimbe intr-o zi un camp de matraguna intr-o livada inflorita. Noi aprindem lumina, inca o data, in orasul care a dat pentru prima data lumina Europei. La multi ani, Timisoara!", a afirmat Viktor Orban, in alocutiunea sa.

Premierul de la Budapesta a punctat faptul ca ungurii sunt pregatiti ca, impreuna cu romanii, sa construiasca o noua Europa Centrala care sa fie una dintre cele mai competitive zone din lume.

"In anul 1956, romanii au fost cei care au sprijinit miscarile populatiei din Ungaria care s-a revoltat impotriva sistemului comunist (...) Corectia comunismului nu este posibila decat prin revolta popoarelor. Popoarele din Europa Centrala au stiut ca libertatea nu o vor primi niciodata ca un dar de la marile puteri. Daca i-am fi asteptat pe occidentali, am fi in continuare sub ocupatia trupelor sovietice, dar noi am vrut viata libera (...). In calitate de premier al Ungariei spun ca vad sanse nemaipomenite ca in viitor romanii si maghiarii sa aiba teluri comune. Noi, maghiarii, vrem sa iesim din acea situatie in care sa fim in linia a doua a Europei. Vrem sa ne numaram printre tarile europene unde este cel mai bine sa traiesti, sa muncesti. Ungaria vrea sa ramana una dintre tarile cele mai sigure din lume. Noi, maghiarii, credem ca acest tel poate fi mai usor de infaptuit impreuna decat de unul singur. Suntem gata ca impreuna cu romanii sa construim o noua Europa Centrala, care sa fie una dintre cele mai competitive din lume. Orasele sa fie legate prin cale ferata rapida, cu locuri de munca", a afirmat Viktor Orban.

Premierul Ungariei a mai subliniat ca desi exista sceptici in aceasta privinta, "daca facem front comun, va fi posibil".

De asemenea, Viktor Orban a mai argumentat ca si in 1989 foarte multi nu credeau ca este posibila rasturnarea regimului comunist, insa cei din rezistenta anticomunista nu au incetat sa creada si au demonstrat in cele din urma ca a fost posibil,

La spectacolul de gala au fost prezenti si presedintele UDMR Kelemen Hunor, primarul Nicolae Robu, Tokes Laszlo si alte personalitati politice, scrie Agerpres.

Manifestarile dedicate implinirii celor trei decenii de la Revolutia din 1989 vor continua duminica cu simpozionul intitulat "30 de ani de la declansarea Revolutiei Romane din Decembrie 1989", urmat de Marsul Libertatii, pe traseul Piata Maria - Piata Victoriei si depunere de candele pe scarile Catedralei Mitropolitane, in memoria eroilor martiri.