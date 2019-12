Ministerul Justitiei va promova desfiintarea Sectiei speciale de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ).



Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a fost prezent, la invitatia conducerii DIICOT, la reuniunea de la Constanta prilejuita de aniversarea a 15 ani de la infiintarea DIICOT.

Cu aceasta ocazie, ministrul Justitiei a participat atat la sesiunea festiva, cat si la sedinta tehnica de lucru care a urmat, cu o agenda privind analiza cadrului normativ si a problemelor sistemice incidente activitatii DIICOT, alaturi de conducerea institutiei si procurori din cadrul DIICOT, atat din structura centrala, cat si din unitatile din teritoriu, precum si reprezentanti ai institutiilor cu care DIICOT colaboreaza strans in activitatea sa.

Astfel, ministrul Justitiei a precizat urmatoarele:

Legat de activitatea DIICOT



DIICOT desfasoara de 15 ani, cu succese notabile, o activitate esentiala pentru siguranta cetatenilor, aplicarea legii si combaterea infractionalitatii; Citeste si: Predoiu, dezbateri "intense" la CEDO



Cu aproape 10.000 de dosare solutionate, din care peste 1500 cu trimiteri in judecata a peste 3000 de inculpati, DIICOT puncteaza la capitolul eficienta, cu o rata de 16,5% trimiteri in judecata raportat la numarul de investigatii, cea mai buna performanta in cadrul Ministerului Public;



Este important ca DIICOT sa se concentreze pe stocul de dosare si sa continue performantele, inclusiv in cazuri complexe si sensibile din perspectiva interesului cetatenilor fata de combaterea infractionalitatii;



Criminalitatea organizata demonstreaza o indrazneala din ce in ce mai mare si o multiplicare a formelor de manifestare, iar cetatenii asteapta de la DIICOT si institutiile statului o riposta ferma si devastatoare la adresa crimei organizate, a traficului de fiinte umane si traficului de droguri. Citeste si: Predoiu, reactie dupa abrogarea recursului compensatoriu

Legat de temele de interes pentru sistemul judiciar



Ministerul Justitiei va promova desfiintarea SIIJ, pentru motive pe care le-a aratat public in numeroase ocazii, inclusiv pentru cele care tin de optiunile magistratilor consultati si criticile formulate in rapoartele de tara;



Ministerul Justitiei considera ca ar fi extrem de pozitiv, inclusiv ca semnal pentru coeziunea sistemului judiciar ca viitorul presedinte al CSM sa fie ales in urma unei majoritati generate de magistratii din plenul CSM, nu determinat la limita pe baza unui vot hotarator al unui factor politic reprezentat in CSM de Ministrul Justitiei; o astfel de evolutie ar raspunde si criticilor/recomandarilor din cadrul Raportului MCV care constata sciziunile din cadrul CSM si sistemul judiciar, considerandu-le o vulnerabilitate la adresa functionalitatii sistemului;



Ministerul Justitiei considera ca CSM, inclusiv prin conduita noului presedinte care va fi ales, trebuie sa fie deschis si constructiv cu partenerii europeni pentru realizarea recomandarilor MCV, GRECO si ale Comisiei de la Venetia;



Ministerul Justitiei are un mandat de constructie in aceasta directie cu toate curentele si asociatiile din cadrul sistemului judiciar;



Ministerul Justitiei isi exprima speranta ca pana la urmatoarele sedinte de Sectie de judecatori si de Plen, magistratii din CSM sa dea dovada de dialog, intelepciune si moderatie si sa genereze o majoritate larga care sa aleaga un nou presedinte al CSM;



Ministerul Justitiei considera ca iesirea din blocajul CSM este o conditie pentru a se putea aborda temele esentiale ale anului 2020, modificarea Legilor justitiei si ale Codurilor Penale, imbunatatirea Raportului de tara;



Incepand cu luna februarie 2020, Ministerul Justitiei va cauta sa catalizeze un proces transparent si cuprinzator, inclusiv la nivelul reprezentarii parlamentare, de evaluare a reparatiilor care trebuie aduse Legilor justitiei si Codurilor penal si de procedura penala; acest efort trebuie finalizat prin proiecte care sa cuprinda pe cat posibil atat optiunile concurente ale CSM, organizatiilor profesionale ale magistratilor si ale organizatiilor neguvernamentale din domeniul Justitiei, profesiilor juridice precum si ale membrilor Parlamentului din intreg spectrul politic reprezentant in Parlament, in urma unei consistente dezbateri publice si la nivelul ministerului;



In viziunea Ministerului Justitiei, proiectele trebuie sa includa recomandarile Raportului MCV, GRECO si ale Comisiei de la Venetia;



Ministerul Justitiei va sesiza Parlamentul cu proiectele elaborate pe aceasta baza, pentru a fi dezbatute si aprobate in proceduri parlamentare;



Ministerul Justitiei reitereaza invitatia catre procurorii din Ministerul Public, inclusiv DIICOT, de a participa la concursurile organizate pentru selectia candidaturilor pentru procurorii de rang inalt;



Ministerul Justitiei subliniaza obiectivitatea concursurilor, precum si faptul ca nu exista favoriti sau persoane care „vor fura startul”, subliniind responsabilitatea procurorilor fata de acest proces.

'DIICOT este principala „arma” de riposta judiciara a societatii impotriva crimei organizate, traficului de persoane, droguri, infractiuni cibernetice si terorism si MJ asteapta de la DIICOT o actiune energica si profesionista in continuare. Cadrul legal si suportul logistic sunt aspecte cheie pentru eficienta DIICOT si Ministerul Justitiei a notat acest lucru. Succesul DIICOT depinde si de cooperarea cu partenerii institutionali pe baze legale transparente si eficiente, pe modelul bunelor practici din alte state democratice. Am notat optiunea deschisa, categorica, lipsita de echivoc a procurorilor DIICOT pentru desfiintarea SIIJ. In cateva luni, speram sa fim pe drumul cel bun in actiunea de reparare a daunelor aduse legislatiei si structurii Ministerului Public, sa facem pasi in recastigarea coerentei sistemului de „law enforcement” si a Justitiei in general', a declarat Ministrul Justitiei", se arata intr-un comunicat al Ministerului Justitiei.