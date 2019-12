O fata de 13 ani a fost gasita inconstienta la marginea unei paduri din Dambovita, politistii stabilind ulterior ca fusese batuta de tatal sau din cauza ca nu ar fi avut grija de fratele mai mic, au informat duminica, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ).



"La data de 14 decembrie, in jurul orei 21,10, politistii din cadrul Sectiei numarul 9 Politie Rurala Matasaru au fost sesizati prin 112 de catre o femeie din Gura Sutii, despre faptul ca o fetita a fost gasita inconstienta la marginea padurii din zona cartierului Ivanca. In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca minora ar fi fost agresata de tatal sau, pe motiv ca nu ar fi avut grija de fratele ei mai mic", au precizat IPJ Dambovita.

Fata a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, pentru investigatii medicale, scrie Agerpres.

In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie.

"Se efectueaza cercetari pentru a se stabili cu exactitate toate imprejurarile evenimentului. De asemenea, se va lua legatura cu reprezentantii DGASPC Dambovita pentru a dispune masuri conform competentei", au mai spus reprezentantii IPJ.

Fata nu a ramas internata in spital. Pe numele agresorului a fost emis un ordin de protectie provizoriu.

"Reprezentantii DGASPC Dambovita si minora au apreciat ca aceasta sa ramana in familie", au mai afirmat reprezentantii IPJ Dambovita.