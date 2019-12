Ministrul Sanatatii, Victor Costache, sustine ca exista un risc biologic mare in Portul Midia, din pricina cadavrelor oilor intrate in putrefactie pe nava care s-a rasturnat luna trecuta.



"Am avut nenumarate sedinte de guvern pe aceasta tema. Situatia este complexa, critica si stiu ca ministrul de Interne cu toti ministrii de resort implicati lucreaza pentru gasirea unei solutii. Este un risc biologic pe care l-am semnalat de la inceput, pentru ca este evident, corpurile care sunt in putrefactie si sub apa, in regim anaerob, sunt un risc biologic mare", a spus ministrul Sanatatii, citat de ziare.com.

A intervenit si ministrul Mediului Apelor si Padurilor, Costel Alexe, care a tinut sa precizeze: "Cred ca acea nava urma sa fie arestata, daca nu a fost deja, si apoi nota de plata sa fie transmisa catre ei. Norocul nostru pe subiectul asta e atata timp cat conditiile meteo de afara nu au incurajat sa avem o catastrofa biologica mai mare decat este astazi".