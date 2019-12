Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, le-a transmis, sambata, sefilor de institutii care nu se simt "confortabil" cu politicile guvernului Orban sa faca "un pas in lateral".



"Sigur ca pot fi, si nu e de condamnat, reprezentanti ai unor institutii care nu sunt confortabili cu politicile publice ale guvernului Ludovic Orban. Va spun foarte limpede si cu prietenie, le recomand sa faca un pas in lateral. Acesta este mesajul guvernului Ludovic Orban, acestea sunt politicile asumate in fata Parlamentului si aceasta este directia in care noi vrem sa mergem", a declarat Bode, la instalarea prefectului judetului Satu Mare, Radu Bud.

El a mai transmis ca prefectul are obligatia de a implementa programul de guvernare la nivel local, scrie Agerpres.

"Sunteti obligat sa asigurati implementarea programului de guvernare la nivel local. Aveti toate prerogativele Constitutionale sa faceti acest lucru. Aveti aparatul Institutiei Prefectului care trebuie sa serveasca interesul cetatenilor, va recomand sa lucrati impreuna cu institutiile deconcentrate la cresterea calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor si companiilor. Apropo de acest lucru, sigur in ultima perioada au avut loc majorari de salarii in aparatul public.Va rog sa va ganditi in fiecare moment si sa ne gandim cu totii pentru ca suntem in serviciul public, suntem platiti din bani publici, daca nivelul serviciilor oferite cetatenilor a crescut direct proportional cu nivelul veniturilor din ultimii ani", a mai spus Bode.

Inspectorul guvernamental Radu Bud a fost investit, sambata, pentru a treia oara, in functia de prefect al judetului Satu Mare.