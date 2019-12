Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa, ca auditul care se face la institutiile din subordinea MAI nu il vizeaza pe seful DSU, Raef Arafat, in conditiile in care acesta este secretar de stat, o functie politica, iar numirea sau schimbarea acestuia pe functie nu tine de ministrul de resort, ci e la decizia premierului.



"Vreau sa se inteleaga faptul ca auditul nu se face pentru o persoana, un inspector sef sau un secretar de stat. Persoana de care m-ati intrebat, Raed Arafat, este secretar de stat, nu este seful profesional al unei structuri. Secretarul de stat este o functie politica, fiind demnitar propus, si semnat prin decizia premierului. Deci nu tine de ministrul de resort numirea secretarilor de stat. Este decizia premierului si a Guvernului. Asadar este o problema falsa, pe care unii o genereaza in spatiul public, probabil interesati de a face o mica diversiune. Nu stiu care e cauza, dar cu siguranta o voi afla", a spus Marcel Vela.

Vela: Nu e vorba de privatizarea SMURD, care este chiar privat

In ceea ce priveste o posibila privatizare a SMURD, ministrul de Interne a subliniat ca acest lucru nu este cu putinta si ca ideea a fost lansata de Victor Ponta.

"Cu tot respectul fata de domnul Ponta, cred ca este o atitudine mai mult electorala. Repet, auditul nu stabileste privatizarea cuiva, ci face o radiografie la momentul de fata. Este o aberatie ceea ce se spune. Nu e vorba de privatizarea SMURD, care este chiar privat. Asociatia SMURD este un ONG privat, format din persoane fizice, care foloseste bani publici. Deci, cum ai putea sa privatizezi, legal, un ONG? Domnul Ponta a lansat o tema, din punctul meu de vedere, pentru imaginea sa publica", a afirmat Vela.

El a argumentat ca auditul care se desfasoara in prezent la Ministerul Afacerilor Interne are loc pentru ca el ca ministru nu a preluat, oficial, nici activul, nici pasivul institutiei, avand in vedere ca nu a avut un predecesor, scrie Agerpres.

Vela: Auditul din MAI va continua la Politia de Frontiera

"Auditul din MAI se face la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, s-a facut la Jandarmerie si va continua la Politia de Frontiera, la Inspectoratul pentru Imigrari, la Inspectoratul General al Politiei Romane, la Inspectoratul General de Aviatie, la structurile interne, la departamentele interne, la directiile din minister, la cele care se ocupa de cultura, de sport, la Clubul Dinamo, peste tot, pentru ca eu, ca ministru, nu am preluat Ministerul Afacerilor Interne, conform legii, semnand intr-un proces verbal cu predecesorul meu, pentru ca pur si simplu nu a existat un predecesor. Pentru ca doamna Dancila s-a cramponat in a pune ministri interimari si a nu face propuneri de ministri de Interne catre presedinte, ci a tinut ministri interimari pana le-au expirat mandatele, conform Constitutiei, iar in acest caz, ministerul a fost condus de catre un secretar de stat, de catre domnul Chirila, cu care nu puteam sa semnez proces verbal, fiindca nu era ministru. Prin urmare, eu nu am preluat activul si pasivul ministerului", a afirmat ministrul Marcel Vela.

El a mentionat si ca nu vrea sa raspunda pentru ce au facut Carmen Dan si Mihai Fifor, ci doar de ce face el in minister. De asemenea, Vela considera ca este normal sa aiba o radiograma din punct de vedere managerial a ceea ce exista in acest moment in MAI.

"Va dau ca exemplu rezultatul primului audit, cand la Jandarmerie s-a constatat ca se suprapun sarcini. Adica, erau mai multe institutii care faceau aceleasi lucruri sau aceleasi functii, care aveau aceleasi raspunderi. Pai nu cred ca un manager performant accepta ca mai multi functionari, platiti cu aceeasi bani, dublu cheltuiala, sa aiba acelasi efect, pe aceeasi activitate. Si atunci, nu vrea nimeni sa-i dea afara pe unii, dimpotriva, vrem sa-i reorientam spre zone in care Jandarmeria sau ministerul are mare nevoie. Si atunci, o eficientizare de acest gen in minister o impune realitatea din teren", a afirmat ministrul MAI.

Marcel Vela a dat ca exemplu si Politia de Frontiera, care este organizata regional, in timp ce Jandarmeria este organizata pe inspectorate judetene. Ministrul de Interne a mai aratat ca el nu gaseste nicio logica cu privire la aceste tipuri de organizare diferite pentru aceste institutii, insa in urma auditului ar putea sa primeasca un raspuns sau o solutie in acest sens.