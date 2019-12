"Persoanele astea care umbla cu geci de 1.500 de euro si cu masini de 70.000 de euro, cum l-am vazut pe baiatul acesta, vloggerul, Selly sau Selby, era reprezentantul noii generatii, care vine cu forta, cu entuziasm, sa lichideze vechile structuri imbratranite, dinozaurii... Frumos, revolutionar!... Si-acum vaz ca prima lui grija este sa-si ia la... cat are, nu stiu, 16-17-18 ani, cred ca n-are 20 de ani, isi ia masina de 70.000 de euro, pe care, de altfel, a si ciocnit-o", a spus CTP la Digi24.

Chestonat ce este rau in asta, raspunsul gazetarului a fost: "Pai, pentru mine este rau. Ce sa fac? Eu sunt de moda veche. Cand dai 70.000 de euro pe o masina inseamna ca ai niste probleme interioare nu simple. Sunt convins, are bani multi. Problema nu este cati bani ai, problema este decenta consumului si a achizitiilor. Asta este problema. Problema e ce faci cu banii aia, indiferent cati ai avea, multi, putini".

Selly: Am facut un accident din vina mea

"Eu n-am vrut sa vorbesc despre subiectul acesta. Si nici macar nu am vrut sa se afle. Dar din moment ce a ajuns peste tot in presa, haideti mai bine sa va povestesc eu exact cum s-a intamplat. Am facut un accident din vina mea in sensul giratoriu de la Aviatorilor. Eu eram pe banda departata de sensul circular si voiam sa fac stanga. M-am incadrat prost, in timp ce tipul care a intrat in mine era aproape de sens si in loc sa faca stanga, el voia sa mearga inainte. Deci, cumva, amandoi eram incadrati prost. Acum cel mai important lucru din toata situatia asta este ca eu sunt bine, omul ala este bine. Voiam in primul rand sa stiti toata treaba asta pentru ca am vazut peste tot vorbindu-se de valoarea masinii, ca mi-am luat eu masina scumpa si ca am stricat-o. Nimeni nu s-a gandit la faptul ca se putea intampla ceva mult mai rau. Toata lumea se gandea numai la lucrurile astea materiale. Masina asta, toate astea sunt niste fiare. Ele se schimba, se repara, se indreapta, ma costa in jur de 5.000 de euro reparatia", a mentionat Selly, pe retelele de sozializare, conform adevarul.ro.