Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca trebuie pregatite solutii de reintegrare a romanilor care nu vor mai putea sta in Marea Britanie in contextul discutiilor legate de Brexit.



"Acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeana nu este inca unul ideal din perspectiva cetatenilor romani care locuiesc azi in UK. Parlamentul European a atras deja atentia si va fi ferm in continuare asupra unei prevederi esentiale pentru cetatenii UE care au resedinta in Marea Britanie. Este vorba despre procedura de obtinere a dreptului de sedere care este greu aplicabila si pune efortul birocratic pe umerii cetatenilor in loc sa fie in responsabilitatea statului britanic.

In acest moment, daca se ajunge la o iesire ordonata a Marii Britanii din UE, cetatenii care au mai mult de cinci ani de cand traiesc si lucreaza in UK trebuie sa solicite drept de sedere. Grupul nostru din Parlamentul European, Renew Europe, va cere printr-o rezolutie, la inceputul lunii ianuarie, ca acest drept de sedere sa se acorde automat fara a fi necesara inregistrarea din partea cetatenilor europeni care muncesc in Marea Britanie, pentru ca ei se trezesc in aceasta situatie fara a avea vreo vina. Responsabilitatea, din punctul nostru de vedere, revine statului care a cerut iesirea din UE.

Mai exact, ingrijorarea noastra, a europarlamentarilor Aliantei USR PLUS, se refera la greutatea de punere in aplicare a programului de obtinere a acestui drept de sedere din cauza numarului mare de solicitanti.

Al doilea lucru pe care il vom pune in discutie in ianuarie este chiar perioada de cinci ani, care este una arbitrara. Ne dorim ca beneficiarii dreptului de sedere sa nu astepte sa curga cei cinci ani, timp in care au un drept de sedere provizoriu, ci sa primeasca automat toate drepturile care decurg din faptul ca sunt cetateni UE si au resedinta in UK.

Solutii concrete pentru protejarea cetatenilor romani

La nivel national, ii solicitam Guvernului Romaniei sa pregateasca solutii concrete pentru protejarea cetatenilor romani.

Guvernul trebuie sa faca urgent propuneri in ceea ce priveste reintregirea familiilor in cazul in care doar un membru obtine Pre-Settled sau Settled Status, iar familia doreste sa locuiasca si sa munceasca in continuare in UK.

De asemenea, trebuie gandite propuneri pentru readucerea si reintegrarea cetatenilor romani in cazul in care acestia nu vor mai avea dreptul sa stea in UK. Cat de usor le va fi sa se reinscrie in sistemul national de sanatate sau de educatie din Romania? Cat de usor si de rapid se vor elibera actele de calatorie, se va face transcrierea documentelor civile din registrul public britanic in cel romanesc, vor fi recunoscute contributiile la sistemul de pensii, se va face inmatricularea masinilor personale si multe alte detalii administrative ce tin in mare masura doar de bucataria interna a Romaniei", a scris Ciolos pe Facebook.