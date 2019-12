Lectura sub un minut

Un vultur cu cap alb aflat in cautare de hrana a fost salvat de un grup de piscicultori din tentaculele unei caracatite, dupa ce a plonjat in apele reci din proximitatea coastei vestice a Canadei, informeaza DPA.



Piscicultorii de pe insula Quatsino, situata in provincia British Columbia, au intervenit pentru a salva aceasta pasare protejata prin lege, dupa ce o caracatita si-a inconjurat tentaculele in jurul ei si incepuse sa o traga sub apa, a anuntat vineri postul NBC.

Pescarii canadieni au folosit o prajina pentru a separa vulturul de caracatita, care s-a indepartat imediat dupa aceea de victima sa inaripata.

Vulturul cu cap alb s-a odihnit apoi pentru o vreme pe creanga unui copac din apropie, inainte de a-si lua zborul, potrivit jurnalistilor canadieni, scrie Agerpres.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.