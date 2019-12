Ambasada SUA la Bucuresti anunta, sambata, ca ambasadorul Hans Klemm si-a incheiat mandatul si a parasit Romania, in cursul acestei zile.



"Va multumesc pentru caldura cu care m-ati primit peste tot in Romania. Sarbatori fericite tuturor!", este mesajul pe care l-a transmis ambasadorul Hans Klemm, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a reprezentantei diplomatice americane.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, il va primi sambata pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, a informat MAE.

Adrian Zuckerman, noul ambasador al SUA la Bucuresti

Adrian Zuckerman a fost confirmat in functie de Senatul american pe 20 noiembrie, scrie Agerpres.

De profesie avocat, Zuckerman a emigrat in Statele Unite din Romania la varsta de 10 ani si vorbeste fluent limba romana. El il inlocuieste la Bucuresti pe Hans Klemm, care a fost ambasadorul SUA in Romania din data de 21 septembrie 2015.

Zilele trecute, presedintele Klaus Iohannis i-a acordat lui Hans Klemm Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de "Mare Cruce", seful statului subliniind in cadrul ceremoniei desfasurate la Palatul Cotroceni ca oficialul american este un "profesionist", cu o contributie "extraordinara la dezvoltarea relatiilor" bilaterale romano-americane.

"Domnule ambasador, la acest moment, in care misiunea dumneavoastra la Bucuresti se apropie de sfarsit, Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii este mai solid si mai dinamic decat in orice moment din istoria sa. Marcarea, in 2020, a 140 de ani de relatii diplomatice dintre tarile noastre are loc intr-un context bilateral de care putem sa fim mandri", declara Iohannis.

Hans Klemm a aratat ca pe parcursul celor patru ani de mandat printre prioritatile sale s-au numarat: promovarea securitatii nationale a SUA in colaborare cu aliatul sau, promovarea democratiei si consolidarea institutiilor democratice, sprijinirea libertatii de exprimare si a cultelor religioase, sustinerea statului de drept si lupta impotriva coruptiei, promovarea prosperitatii.