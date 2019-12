Rares Bogdan il ironizeaza pe Adrian Nastase, dupa ce acesta s-a comparat cu Iuliu Maniu, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis i-a retras decoratia, din cauza ca este condamnat penal.

"Domnule Nastase, daca aveti mocasini rosii nu inseamna ca sunteti Papa de la Roma!

Adrian Nastase se compara cu Iuliu Maniu!! Fiti atenti ce scrie: «Ma intreb daca comunistii i-au retras decoratiile lui Maniu, dupa condamnarea sa».

Pur si simplu nu pricep cum un om cu sute de carti citite este in stare sa se faca de ras cu atata gratie!

Domnule, Maniu nu a fost condamnat de doua ori pentru coruptie!! 'Sfinxul de la Badacin' a fost detinut politic, a fost persecutat de comunisti, care reprezinta izvorul de intelepciune al PSD, deoarece s-a opus instalarii in Romania a regimului totalitar bolsevic!!! A fost artizanul Marii Uniri de la Alba Iulia, nu arhitectul unui sistem menit sa-i protejeze pe coruptii care jefuiau Romania! Maniu nu a dorit niciodata sa fie bogat, nu l-a interesat asta! I s-au oferit consilii de administratie (cum s-or fi numit atunci) si alte demnitati, dar le-a refuzat!

A refuzat sa fie guvernatorul Transilvaniei, caci visa tara intreaga! A refuzat un post de ministru dupa ce a eliberat Viena cu 5000 de soldati romani (l-au pupat si l-au ovationat vienezii, i-au aruncat flori!!). Nu avea, la Badacin, nici covoare persane, nici sculpturi din bronz, nici colectii de portelan rar. Traia intr-o odaie mica de hotel la Bucuresti, cea mai modesta din Athene Palace, manca seara un colt de paine neagra si un mar adus de la Badacin. Era un razvratit fara sa faca parada de asta, avea decenta, domnule!!

Ceea ce imi aduce aminte de o povestioara. Se zice ca Napoleon rasfoia niste note de lucru la codul civil in timp ce in jur erau ingineri care cereau niste indicatii. Stiti ca facea 7 lucruri in acelasi timp... El comenta cu glas tare ce citea, aia-l intrebau... La un moment dat, unul dintre ingineri i-a facut o mica observatie. Napoleon s-a rastit la el: ce as putea eu, care sunt stapanul lumii, sa invat de la un inginer? Omul i-a raspuns: masura!

Nu, domnule Nastase, nu v-am comparat cu Napoleon! Ceea ce ati facut dvs seamana cu un sofism. Singurul lucru comun cu Maniu este condamnarea. Daca s-ar aplica logica dvs, ar insemna ca daca ati avea mocasini rosii ati fi Papa de la Roma", a scris Rares Bogdan pe Facebook.