Autoritatile din nordul Greciei investigheaza moartea unui roman in varsta de 28 de ani, absolvent al Facultatii de Teologie din Bucuresti, al carui cadavru a fost gasit in apropierea intrarii intr-o pestera in timpul unui pelerinaj pe Muntele Athos, relateaza vineri ekathimerini.com, potrivit Agerpres