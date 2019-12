O femeie de 40 ani a fost accidentata mortal vineri, pe Calea Dorobanti, pe o trecere de pietoni, a anuntat Brigada Rutiera a Capitalei.



Au fost aplicate manevre de resuscitare la fata locului, ulterior constatandu-se decesul femeii.

Potrivit oficialilor Brigazii rutiere, accidentul a avut loc pe trecerea de pietoni prin neacordarea prioritatii.

"In jurul orei 11,50, conducatorul unui autovehicul, in varsta de 39 de ani, care se deplasa pe Calea Dorobanti (...) catre Charles de Gaulle, cand a ajuns in dreptul Liceului 'I. L. Caragiale' a surprins si accidentat o femeie in varsta de aproximativ 40 de ani. A fost aplicata deviere pe Calea Dorobanti", se arata in comunicatul Brigazii Rutiere, potrivit Agerpres.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0.