Actiunile caritabile si combinarea training-urilor cu notiunile de angajament civic sunt doar doua dintre modalitatile prin care un angajat poate fi incurajat sa devina un om mai bun si mai constient de problemele din jurul sau.



Este important de inteles ca identificarea acestora trebuie urmata de dorinta de a le rezolva sau de a face o diferenta. Binele incepe cu actiunile fiecaruia, iar locul de munca poate da startul. Iata cateva exemple de actiuni care incurajeaza aceste practici:

Awareness

Companiile pot organiza evenimente speciale sau intalniri cu reprezentanti ai ONG-urilor pentru a-i informa pe angajati despre actiunile in care se pot implica. Prin aceste evenimente oamenii afla modalitatile prin care pot ajuta, fie ele donatii sau voluntariat. Se recomanda ca aceste intalniri sa aiba loc ori de cate ori organizatiile desfasoara campanii speciale de strangeri de fonduri sau atunci cand au nevoie de oameni. Companiile care vor sa ofere un exemplu angajatilor se vor implica direct si vor crea parteneriate cu organizatiile de profil. Firmele pot sprijini fundatii precum Unitedway in demersurile lor de a ajuta copiii defavorizati din tara sa aiba in continuare acces la educatie si la un viitor mai bun. Angajatii afla astfel ca pot oferi ajutor chiar si printr-un SMS la numarul de telefon 8844, in valoare de 2 euro. Mai mult, acestia pot sa-i implice pe toti cei din jurul lor si sa militeze pentru drepturile copiilor din categorii sociale vulnerabile.

Programe de voluntariat

Voluntariatul poate fi organizat si incurajat chiar din interiorul companiei. Programele care faciliteaza accesul in ONG-uri angajatilor ii vor atrage si pe candidatii care iau in considerare un job in cadrul companiei. Importanta pe care angajatorul o da actiunilor caritabile arata ca acea companie poate fi un loc potrivit pentru cei care se implica activ ca voluntari. Firma poate crea un grup intern care sa se ocupe de organizarea programelor de voluntariat, pe care sa le promoveze apoi in randul angajatilor cu ajutorul echipelor de marketing si de resurse umane. Odata ce dorinta oamenilor de a avea un rol in rezolvarea problemelor din societate este sustinuta de angajator, cu siguranta acestia vor fi mai motivati pe toate planurile.

Este important ca voluntariatul sa vina in sprijinul comunitatii pe plan local. Centrele pentru batrani, casele de copii sau adaposturile pentru victimele violentei domestice sunt doar cateva din locurile in care oamenii interesati se pot implica. Angajatorul poate oferi un anumit numar de zile libere pe luna sau pe an pe care angajatul le poate folosi in scopul voluntariatului. Practicile moderne de la locul de munca trebuie sa includa si astfel de oportunitati care ii ajuta pe angajati sa se dezvolte in plan personal sau social.

Exemple de actiuni caritabile

Companiile pot organiza si sprijini o multime de actiuni caritabile in care se pot implica toti angajatii. In perioada sarbatorilor de iarna, acestia pot face cadouri copiilor din centre de plasament si ii pot intalni in cadrul serbarilor organizate special pentru ei. Tot mai cautate sunt si maratoanele la care fiecare participant alearga pentru o cauza, iar cei care isi doresc sa acorde sprijin (colegi, prieteni sau familie) pot dona anumite sume online. Voluntariatul concentrat pe reabilitarea sau construirea caselor pentru cei din comunitati defavorizate va intari spiritul de echipa al angajatilor si ii va invata lectii importante despre responsabilitatea sociala.

Implicarea in proiecte caritabile poate deveni in viitor o datorie sociala si morala a companiilor, iar angajatii interesati de aceste aspecte vor cauta mai multe oportunitati care incurajeaza astfel de initiative.