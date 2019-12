Zona rinichilor reprezinta centrul stabilitatii, al sigurantei, al legaturii cu pamantul, cu traditiile, cu a construi, a mentine, a pastra, cu apartenenta la un loc, la un context. Este de asemenea centrul sanatatii fizice, al prosperitatii, al vietii/vitalitatii, al atentiei si trairii in prezent, in "aici si acum", explica psihologul Laura Maria Cojocaru.



Potrivit specialistului, in momentul in care apare o perceptie in creierul nostru legata de un posibil pericol (real sau imaginar), prima zona din corp informata este zona glandelor suprarenale, care declanseaza in corp ”hormonii stresului” (adrenalina, norepinefrina si cortizolul).

“Adrenalina este raspunzatoare pentru reactiile noastre imediate in situatii de stres puternic, respectiv de ingrijorare sau frica intensa. Aceasta ne mareste ritmul cardiac, ne creste tensiunea arteriala si nivelul de energie. Norepinefrina indeplineste aproximativ acelasi rol ca adrenalina, insa aduce in plus mai multa mai constienta si concentrare la tot ceea ce ne inconjoara, lucru important in cazul in care frica este legata de ceva real periculos si care se intampla in prezent si chiar este nevoie sa ne aparam. Cortizolul este eliberat de catre glande cateva minute mai tarziu de la aparitia fricii si are rolul de a mentine echilibrul proceselor corpului in situatii periculoase prin reducerea proceselor care nu sunt necesare in momentul respectiv (de ex. digestia si cresterea sistemului imunitar) si alocarea resurselor de energie sistemelor care au nevoie imediata de ea”, explica psihologul Laura Maria Cojocaru, presedinte si fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistica Somato-Integrativa (INLPSI).

Negativitatea afecteaza memoria pe termen scurt si slabeste puterea vointei

In plan mental si emotional, un pachet de convingeri deficitare legate de viata si o obisnuinta comportamentala de tipul ingrijorare, frica, preventie exagerata, neincredere in oameni, negativitate, atentie directionata predominant pe minusuri duc la incapacitatea de a face planuri si de a rezolva probleme, la iritabilitate, depresii clinice, afecteaza memoria pe termen scurt, slabesc puterea vointei, ambitia, motivatia.

“Frica existentiala (legata de viata personala sau a celor dragi), nerabdarea, dependenta de securitate de orice tip si alte tipuri de dependente, atasamentele de orice fel, frica de abandon, frica de singuratate, frica de saracie etc. afecteaza in mod direct rinichii si stomacul (asa cum am aratat mai sus) si in mod indirect (prin somatizare = raspunsul corpului fizic la modul de gandire) zona capului si sanatatea in zona picioarelor”, declara psihologul Laura Maria Cojocaru.

Citeste si: Barna: Succes noii conduceri USR Bucuresti!

Potrivit unui comunicat remis 9am, specialistul afirma ca zona capului este afectata de incrancenarea in a vedea aspectele defavorabile ale vietii, in a merge pe tipare vechi, depasite, in a ne agata cu orice pret de lucruri, situatii, persoane care nu mai au legatura cu prezentul si cu starea de beneficiu concret pentru noi. Problemele din zona picioarelor sunt de asemenea legate de incrancenare, cu nuanta specifica de a nu vrea sa inaintam in viata, sa facem lucruri noi, in modalitati noi, sa acceptam persoane si contexte noi.

Emotii si atitudini recomandate de psiholog

Psihologul Laura Maria Cojocaru consider ca sunt cateva emotii si atitudini pe care ar trebui sa ni le antrenam astfel incat viata noastra sa nu fie afectata in sens negative. Printre acestea, enumeram: flexibilitate, adaptabilitate, perspective si solutii multiple, capacitate de atingere obiective prin vointa, motivatie, rabdare, reactie buna la elementul surpriza, capacitatea de cauta si invata lucruri noi, vitalitate, asumarea dreptului de a fi, de a avea, asumarea dreptului de a trai in bucurie si placere, activitati menite cresterii inteligentei emotionale, organizare, prioritizare, miscare fizica, joc, timp petrecut in natura, inot, ingrijire fizica, masaj, yoga, Qigong s.a.

Totodata, specialistul este de parere ca o serie de 4 convingeri puternic intiparite in mintea noastra ne pot ajuta sa actionam intr-un mod mult mai sanatos atat pentru noi, cat mai ales pentru societate: