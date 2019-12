Social • 13 Decembrie 2019 • 11:15 11:15 Lectura de un minut

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a fost intrebat la Digi24 daca are incredere in secretarul de stat Raed Arafat, mentionand ca ii este greu sa raspunda la intrebare, dat fiind ca in ultima perioada s-au intamplat lucruri care l-au dezamgit putin.



"E o intrebare la care mi-e foarte greu sa raspund, pentru ca in ultima perioada s-au intamplat lucruri care pe mine nu m-au uimit, sa spunem m-au dezamagit un pic. Am declarat in multe interviuri, se stia de la toate intalnirile, comandamentele pe care noi le-am organizat, sedinte operative la minister, din care face parte, normal, si secretarul de stat Raed Arafat, ca la Ministerul Afacerilor Interne n-am avut de la cine sa preiau mandatul, in sensul in care trebuie sa semnez un proces verbal de predare-primire intre fostul ministru si actualul ministru. Asa spune legea. Eu n-am avut ministru, pentru ca fostul prim-ministru a propus oameni care nu treceau de baremul de integritate, dupa aceea a pus un ministru interimar la care a expirat perioada; ministerul, cand eu am ajuns acolo, procedural si legal, a fost condus de secretarul de stat, care nu preluase de la seful lui, ministrul interimar, adica Fifor, n-a preluat de la Carmen Dan si secretarul de stat Chirila n-a preluat de la Fifor. Eu, ca sa respect legea si sa fac o linie de demarcatie intre ce a insemnat ministerul asta si ce inseamna PNL, nu am alta solutie decat sa fac un audit. (...) Ciudatenia a fost ca nici nu e terminat auditul, ca a iesit un val, asa, ca ce are Vela cu Arafat, alt val - ca vreau sa-l schimb. N-am declarat niciunde ca vreau sa-l schimb. Bine, nici domnia sa n-a spus ca vrea ministrul sa ma schimbe.", a spus Vela la Digi24. Citeste si: Rares Bogdan sare in apararea lui Marian "Ceausescu"

Te-ar putea interesa si: