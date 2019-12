Sarbatorile de iarna au devenit un pretext pentru diversi comercianti sa vanda articole cu tematica, in aceasta perioada din an inregistrandu-se vanzari record nu doar pentru industria aceasta, cat si pentru altele.

In ciuda faptului ca exista o regula nescrisa ca impodobirea locuintei sa inceapa in ultima luna din an, foarte multi oameni incep sa faca asta mult mai devreme. Iar asta poate deveni subiect de discutii pentru ca nu este tocmai normal sa se inceapa totul atat de repede. Insa, in ciuda conceptiilor, se pare ca cei care aleg sa fure startul decorarii cu ornamente de iarna sunt mai fericiti in comparatie cu ceilalti.

Steve McKeown, un psihoanalist, a declarat "Intr-o lume plina de stres si anxietati, oamenilor le place sa se asocieze cu lucruri care ii fac fericiti, iar decoratiunile de Craciun evoca sentimente puternice din copilarie. Decoratiunile sunt o ancora care face o cale catre emotiile magice de incantare de cand erai mic. Cand pui mai devreme ornamentele extinzi acel sentiment."

Un alt psihoterapeut, Amy Molin explica: "Nostalgia ajuta oamenii sa se lege de trecutul lor personal si ii ajuta sa-si inteleaga identitatea. Pentru multi, a pune decoratiunile de Craciun mai devreme este o modalitate pentru a se reconecta cu copilaria lor."