Masinile reprezinta mai mult decat simple obiecte pe care le folosim pentru transportul dintr-un loc in altul. Pentru multi dintre noi, exista o anumita masina care are o valoare sentimentala uriasa si, chiar daca acel model este depasit din punct de vedere tehnic, preferam sa-l conducem in detrimentul unei masini mai noi.



Daca si tu ai o astfel de masina sau planuiesti sa-ti cumperi un anumit de model de automobil pe care ti-l doreai de cand erai copil, probabil ca starea acestuia nu este cea mai buna si necesita o reconditionare partiala.

In cazul in care ai luat deja decizia de a reconditiona masina, tot ce ramane de facut este sa treci la treaba, insa nu este cazul sa faci cheltuieli pana ce nu te organizezi corespunzator. In cele ce urmeaza iti vom explica, pas cu pas, ce trebuie sa faci pentru a-ti reconditiona vechea masina si pentru a o aduce la gloria de odinioara:



Alege un furnizor de piese si un service specializat

Inainte de a demara procesul de reconditionare a masinii tale, va trebui sa gasesti resursele necesare pentru finalizarea tuturor procedurilor de reparatie ce se vor impune. Daca ai o directie clara cu privire la locul de unde iti vei procura piesele si cel in care va avea loc reconditionarea propriu-zisa, vei putea salva timp si vei putea economisi o suma importanta de bani.

Astfel, pentru inceput, va trebui sa gasesti un magazin piese auto cu o oferta cat mai variata, dar si un service auto care sa te poata ajuta cu montarea anumitor piese sau cu anumite proceduri pe care tu nu le-ai putea face in propriul tau garaj.



Reconditioneaza motorul

Motorul este piesa cea mai importanta a unei masini dar si aceea care este cea mai afectata pe parcursul trecerii anilor. Pentru a te asigura ca nu motorul nu are probleme care s-ar putea inrautati odata cu trecerea timpului, o reconditionare totala a acestuia este deosebit de importanta.

Deoarece aceasta operatiune este extrem de sensibila si delicata, finalizarea sa necesita ajutor de la un specialist. In cazul in care motorul prezinta semne de uzura prea mari, poate fi necesara inlocuirea totala a motorului cu unul mai nou, cu mai putini kilometri. Tot acum este necesar sa te ocupi si de schimbarea filtrelor si a altor elemente consumabile care au fost afectate de trecerea timpului.

Reconditioneaza interiorul

La o masina veche, principalele elemente de interior dar si cele decorative sunt afectate de trecerea timpului, iar aspectul si capacitatea de functionare a acestora are, de regula, de suferit. In cazul in care nu este necesara inlocuirea anumitor piese sau elemente de tapiterie, poti trece direct la curatarea interiorului.

Totusi, daca sesizezi ca tapiteria scaunelor este prea uzata sau ca anumite manete si intrerupatoare nu mai functioneaza cum ar trebui, este cazul sa le inlocuiesti. Pentru a gasi piese autentice, poti cauta pe cluburile auto ale masinii pe care o reconditionezi sau pe platformele online de comert general. In cazul in care nu reusesti sa gasesti piese originale, poti opta pentru copii identice ale acelor elemente de interior.



Reconditioneaza caroseria

Un alt element foarte important al masinii dar care se deterioreaza foarte mult odata cu trecerea timpului este caroseria. Pentru ca majoritatea modelelor de masini vechi prezinta probleme cu rugina, este cazul sa iei masuri si sa te asiguri ca aceasta este eliminata complet, nu acoperita cu vopsea.

De asemenea, daca sesizezi prezenta unor lovituri, adancituri sau zgarieturi, este necesar sa le elimini, pentru a te asigura ca masina ta nu mai are imperfectiuni. Pentru reconditionarea caroseriei masinii, ar putea fi nevoie de o serie de operatiuni, precum acoperiri metalice, cromare sau nichelare. In cazul in care masina are elemente de caroserie deteriorate grav, este necesar sa iei in calcul inlocuirea completa a acestora. Pentru a gasi piesa inlocuitoare,este necesar sa consulti aceleasi cluburi auto si platforme online.



Vopseste masina

Acesta este ultimul pas in reconditionarea masinii tale vechi dar si unul dintre cele mai importante. Pentru a te asigura ca nu vei mai avea probleme cu caroseria pentru multi ani de-acum incolo, este necesar sa tratezi aceasta operatiune cu foarte mare seriozitate.

In aceasta etapa ai optiunea de a schimba culoarea masinii, in cazul in care cea veche nu te satisfacea si sa alegi o nuanta pe gustul tau. Pentru a rezista cat mai mult, vopseaua trebuie aplicata in straturi, iar la zonele de imbinare va fi necesara aplicarea unor vopseluri cu anumiti compusi speciali, care sa previna aparitia ruginei.

Asigura-te ca masina ta are parte de o reconditionare ca la carte, pentru a te putea bucura de ea cat mai multi ani si, de ce nu, pentru a o putea lasa copiilor.