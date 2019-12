Profesorul Marian Preda este noul rector al Universitatii din Bucuresti. Dupa numararea voturilor in al doilea tur de scrutin, el a obtinut 637 de voturi din cele 1.103 exprimate, ceea ce inseamna 57%. Contracandidatul sau, profesorul Laurentiu Vlad de la Facultatea de Stiinte Politice a obtinut 433 de voturi. Din totalul voturilor exprimate, 33 au fost anulate.



Marian Preda a castigat in ciuda faptului ca, dupa primul tur de scrutin, prof. univ. dr. Laurentiu Vlad luase 488 de voturi, in timp ce el obtinuse 477 de voturi.

In ceea ce priveste prezenta pentru ce-l de-al doilea tur de scrutin, prezenta a fost una record pentru Universitatea din Bucuresti: s-au prezentat la vot 1.103 de profesori si studenti dintr-un total de 1.310 de oameni cu drept de vot, potrivit Hotnews.ro.

Profesorul Preda le-a multumit tuturor celor care i-au acordat "un vot de incredere si responsabilizare".

"Dragi prieteni,

Va multumesc tuturor celor care m-ati sprijinit in campania electorala si celor care m-ati felicitat pentru rezultate. Este o victorie care ma onoreaza si ma obliga, deopotriva. Am primit de la colegii mei si de la studenti un vot de incredere si responsabilizare, un vot prin care mi se incredinteaza una dintre cele mai prestigioase functii, aceea de rector al Universitatii din Bucuresti, cu o misiune precisa: aceea de a conduce procesul de transformare a ei intr-o universitate fanion, o universitate europeana, eficienta si echitabila, orientata spre viitor, promotoare a valorilor stiintei, cunoasterii si societatii deschise, un creuzet pentru elitele stiintifice si sociale ale Romaniei, o universitate pentru generatiile viitoare, o universitate pentru viitorul Romaniei.

Va doresc tuturor sarbatori fericite si linistite, belsug, sanatate si multe realizari in Noul An! Sa ne bucuram de aceasta perioada alaturi de cei dragi si sa privim inainte cu incredere, cu optimism, cu speranta de mai bine.

Cu pretuire si cu cele mai bune ganduri,

Marian Preda", a scris pe Facebook noul rector al Universitatii din Bucuresti

Citeste si: Victor Ponta: Ne intoarcem 10 ani inapoi

Cine este Marian Preda

Profesorul Marian Preda a fost presedintele Senatului si decanul Facultatii de Sociologie. De asemenea, el a facut parte din Consiliul General al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) care a decis in 2012 ca premierul Victor Ponta a plagiat in lucrarea sa de doctorat.

Totodata, Marian Preda a fost presedinte al Fundatiei "Miscarea Populara" pana in 2014, cand si-a dat demisia. El fiind convins ca nu este posibila o schimbare din interior a clasei politice.