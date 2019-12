La nivel social, tendinta este de a pune totul in cutii, bine organizate, cu etichete, pentru a avea ordine si disciplina. Orice iese din standard, trebuie adus imediat la „normal”, indiferent daca se potriveste acolo sau nu. Este puternic impusa regula aceasta de a pune o eticheta oricarui lucru sau eveniment, de a il pune intr-un cadru familiar care nu prezinta riscuri.



In opinia psihologului Andra Tanasescu, vicepresedinte al Institutului de Neuro-Programare Lingvistica (INLPSI), nicio actiune din societate nu ramane neetichetata, oamenii find in permanenta ghidati sa judece orice afirmatia, gand, actiune, sentiment, dezvoltandu-se astfel un factor de stres foarte puternic si totodata straniu, pe care il numim presiune sociala. Daca nu etichetam, automat societatea va considera ca e ceva in neregula cu noi si astfel va pune presiune pentru a reintra in turma.

„Aud tot mai des, in cabinet, clienti care parca au povesti trase la indigo: Cunosc un om fain, ne intalnim, ne simtim bine. Continuam discutiile, intalnirile, totul fain si frumos. La un timp dupa, ii povestesc unei prietene despre asta si prima intrebare este: „Si???”... (tare as vrea sa pot pune efectele audio pentru intrebarea asta). Ceva mai tarziu, alte 5 persoane imi pun aceeasi intrebare. Nestiind ce sa le raspund, fiind inca totul foarte la inceput, incep sa ma intreb daca ar trebui sa fie un „si”. Oare sunt eu ignoranta, sunt superficiala? Ar trebui oare sa ii pun o eticheta? Ar trebui sa o numesc relatie, cuplu, altfel?

Adevarul este ca nu, nu ar trebui sa ne grabim sa definim lucrurile. Nu totul trebuie sa aiba o eticheta. In nici un caz de la inceput. Unele lucruri sunt cum sunt si asta e minunat”, explica psihologul Andra Tanasescu.

Planul nostru de viitor este spulberat de presiunea sociala

Potrivit unui comunicat remis 9am, specialistul considera este nevoie mai degraba sa ne lasam sa le traim, in loc sa cautam din start sa le spunem cumva. Nu ajuta sa ne grabim sa ii spunem relatie, cuplu, profesie ori cariera, cand inca suntem la primii pasi ai unui lucru pe care abia incepem sa il cunoastem si pe care poate o sa il construim intr-un orizont de timp.

“E buna o viziune de viitor referitoare la modului in care vrei sa arate viata ta peste x numar de ani. Planul insa este diferit de momentul prezent. Tine minte planul si pana atunci traieste in prezent. Daca oportunitatile si persoanele din prezent vor duce catre planul de viitor, minunat! Daca nu, ce rost are sa traiesti numai cu gandul in viitor, cand clipa prezenta poate fi plina de clipe faine care, desi nu au nevoie de eticheta, pot avea o contributie frumoasa asupra prezentului? Sa ne amintim sa traim in prezent si sa ne mai si bucuram de ACUM!”, conchide psihologul Andra Tanasescu, vicepresedinte al Asociatiei ”Generatia Iubire” si al Institutului de Neuro-Programare Lingvistica (INLPSI).