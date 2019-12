Angajatii Uzinei de Reparatii pentru metrou au mandatat conducerea sindicatului din care fac parte sa duca pana la capat conflictul de munca declansat cu angajatorul Alstom, inclusiv intrarea in greva generala, a declarat miercuri presedintele sindicatului de la uzina care efectueaza lucrarile de reparatii pentru ramele de metrou, Cristian Budu.



In cazul declansarii grevei de catre mecanicii de reparatii, intregul sistem al metroului va mai functiona o zi sau doua, dupa care metroul se va inchide, a adaugat presedintele Unitatii - Sindicatul Liber din Metrou (USLM), Ion Radoi.

"Metroul va circula o zi-doua, dupa care, ca urmare a faptului ca nu se fac interventiile, reparatiile si toate celelalte, vom trage trenurile pe dreapta si se inchide metroul. Sa nu uitam ca in conformitate cu legea, nu numai ei, ci si noi toti ceilalti avem dreptul la greva de solidaritate, care, ce-i drept, nu poate sa depaseasca opt ore, dar o facem cu brio", a comentat Ion Radoi.

Lucratorii de la uzina de reparatii pentru metrou sunt angajati ai companiei Alstom, a precizat, pentru AGERPRES, presedintele USLM.

"Suntem in conflict cu dansii (cu Alstom - n. r.), avem tabele de semnaturi, avem dosare depuse la ITM, prin care solicitam concilierea. Mandatul incredintat de angajatii nostri este acela de a merge pana la capat, inclusiv cu greva de avertisment, inclusiv cu greva generala, daca vineri, adica pe data de 13 decembrie, nu ajungem la un consens cu dansii in ceea ce priveste cateva propuneri de modificari ale prevederilor contractului colectiv de munca, cat si a salariilor", a mentionat presedintele sindicatului de la Uzina de Reparatii pentru metrou, Cristian Budu.

Acesta a precizat ca vineri va avea loc discutia cu reprezentantul ITM, iar in cazul lipsei obtinerii unui consens exista posibilitatea declansarii grevei.

"Vineri avem programata concilierea cu reprezentantul ITM, conciliere care ar putea sa se termine cu un acord, in situatia in care vom ajunge la un consens - solicitarile noastre, plus acceptul dansilor. Din efectivul de 360 de angajati pe proiectul Metrorex, 273 si-au exprimat optiunea (de declansare a conflictului de munca - n. r.) prin semnatura, vorbim de membri de sindicat. Diferenta pana la 360 nu sunt oameni care nu au dorit sa faca pasul acesta, ci la momentul sondajului erau in concedii de odihna, concedii medicale, deci la revenire ei vor avea posibilitatea sa opteze. Dar va spunem ca suntem hotarati sa mergem mai departe pentru a ne apara drepturile, drepturi pe care in decursul acestor 15-17 ani (Alstom - n. r.) a avut grija sa ni le diminueze, mentionand ca sunt o multinationala si au alte principii", a explicat Cristian Budu.

El a sustinut ca lucratorii de la Uzina de Reparatii pentru metrou sunt foarte stresati, deoarece nu stiu ce ii asteapta in viitor, in contextul in care drepturile angajatilor au fost diminuate treptat de catre compania franceza care asigura mentenanta sistemului de la metrou, scrie Agerpres.

"Starea de stres a angajatilor din locatia mea e foarte avansata, datorita faptului ca nu stim ce viitor ne asteapta. Inca din 29 noiembrie, Contractul Colectiv de Munca este expirat, am facut demersuri in nenumarate randuri sa ajungem la o intelegere, nu s-a ajuns la niciun consens (cu angajatorul Alstom - n. r.). Chiar daca acest contract de mentenanta avea un capitol special numit acord special, prin care acesti angajati preluati de firma franceza urmau sa isi pastreze drepturile cu care au fost preluati de la Metrorex, prin schimbarea legislatiei, prin rea vointa la nivelul societatii, am fost obligati in decursul vremii sa acceptam niste compromisuri, care au dus la pierderea unor drepturi. Dansii (compania Alstom - n. r.) au preluat o forta de munca de la metrou inalt calificata si nu au mai facut nimic in calificarea acestor angajati, au venit cu sisteme de transport noi, ramele Bombardier si ramele CAF, la care a trebuit sa ne scolim singuri, in comparatie cu sistemele de pe rama Astra", a adaugat Budu.

Liderul USLM, Ion Radoi, a avertizat ca daca mecanicii de la reparatii intra in greva toti angajatii de la metrou se pot alatura acestui protest.

"Daca se face greva, bineinteles ca exista riscul sa se opreasca metroul. Urmeaza greva de avertisment si greva propriu-zisa (daca nu se ajunge la un acord - n. r.), cu niste zile diferenta de asteptare de la una la alta, la 7 zile (dupa greva de avertisment - n. r.) se poate declansa (greva generala - n. r.). Poate intra in greva tot metroul", a precizat Ion Radoi.