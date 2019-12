Fostul sef al Transelectrica Marius Carasol a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului General pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si uz de fals, el fiind acuzat ca si-a falsificat diploma de inginer pentru a putea ocupa functia de conducere in companie



Potrivit unui comunicat al Parchetului, Marius Carasol a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv, pentru uz de fals, in legatura cu diploma de inginer seria D nr. 0286614 depusa la cererea de angajare la General Electro Proexim, uz de fals, in legatura cu acelasi document depus la cererea de angajare la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica SA, si inselaciune (parte civila - Transelectrica), potrivit Agerpres.

Procurorii sustin ca fostul presedinte al Transelectrica a utilizat acte false, respectiv documente de studii din care reiesea faptul ca a urmat cursurile Universitatii Politehnica Bucuresti, fiind inginer diplomat, pentru angajarea sa la diferite entitati economice.

Dosarul a fost trimis la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti. Parchetul a propus instantei mentinerea arestului preventiv luat fata de Marius Carasol, precum si a sechestrului asigurator instituit asupra a doua imobile si a unui cont bancar. Prejudiciul se ridica la 460.000 de lei - indemnizatii brute incasate.

Carasol a trecut in CV ca are diploma de inginer diplomat, dupa ce ar fi absolvit in anul 2005 Universitatea Politehnica Bucuresti. Diploma s-a dovedit insa a fi falsa.

Potrivit Edupedu.ro, Carasol ar fi urmat cursurile Universitatii Politehnica Bucuresti, a repetat doi ani de facultate, dar nu a mai absolvit.

Marius Carasol a fost revocat in luna septembrie din functiile de presedinte al Transelectrica si pozitia de membru al directoratului companiei.