Informatiile de pe ambalaje referitoare la exercitiile fizice necesare pentru arderea caloriilor continute de alimente si bauturi ar putea fi mai eficiente pentru incurajarea alegerilor sanatoase in comparatie cu cele privind continutul caloric, conform unui studiu realizat in Marea Britanie, citat miercuri de Press Association.



Cheltuiala calorica prin activitati fizice (Pace) de pe etichete ii informeaza pe consumatori cu privire la minutele sau kilometri necesari pentru arderea caloriilor continute de un anumit produs.

Societatea Regala pentru Sanatate Publica (RSPH) din Marea Britanie sustine inlocuirea cu etichetarea Pace a sistemului actual in care este afisat continutul caloric.

Autorii studiului sustin ca sistemul actual are un efect limitat asupra schimbarii comportamentelor de cumparare si de consum deoarece numeroase persoane nu cunosc intelesul caloriilor sau al nivelului de grasimi din punct de vedere al echilibrului energetic.

Un grup de cercetatori de la Universitatea Loughborough din Marea Britanie estimeaza ca noul sistem ar putea elimina pana la 200 de calorii pe zi pe persoana daca ar fi aplicat pe scara larga. Acest lucru ar putea contribui la prevenirea obezitatii la nivel de populatie, au subliniat specialistii.

Citeste si: Studiu: Femeile cu un nivel scazut de activitate fizica au un risc...

Oamenii de stiinta au analizat 14 studii randomizate controlate, care au comparat impactul etichetarii Pace cu alte tipuri de etichetare in ceea ce priveste selectia, cumpararea si consumul alimentelor si bauturilor (cu exceptia alcoolului). Ei au descoperit ca au fost achizitionate mai putine grame de alimente si bauturi, au fost selectate produse cu mai putine calorii si au fost ingerate mai putine calorii atunci cand a fost utilizata etichetarea Pace, in comparatie cu alte tipuri de etichete sau fara etichete.

Potrivit rezultatelor analizei, la fiecare masa au fost selectate produse cu aproximativ 65 de calorii mai putin. De asemenea, au fost ingerate cu 80-100 mai putine calorii in cazul utilizarii etichetarii Pace ajungandu-se chiar pana la aproximativ 200 de calorii.

Totusi, specialistii au atras atentia ca multe dintre studii nu au fost realizate in situatii prezente in viata de zi cu zi, cum ar fi in restaurante si supermarketuri, scrie Agerpres.

''Etichetarea Pace este o strategie simpla ce ar putea fi usor adoptata de producatori in ambalajele alimentelor/bauturilor, pe etichetele cu preturile de pe rafturile supermarketurilor si/sau in meniurile restaurantelor/fast-food-urilor. Agentiile pentru sanatate publica ar putea sa ia in calcul posibilitatea includerii politicilor pentru promovarea (acesteia) ca strategie ce contribuie la prevenirea si tratamentul obezitatii si afectiunilor asociate'', au notat cercetatorii.

Citeste si: Consumul moderat de bere poate ajuta organismul sa isi revina dupa efo

Duncan Stephenson, director executiv adjunct in cadrul RSPH, a declarat: ''Salutam aceasta noua cercetare care sustine introducerea echivalentului in activitate fizica pe etichetele alimentare. Cercetarile noastre au demonstrat ca utilizarea acestui tip de etichetare i-a facut pe oameni sa se gandeasca de doua ori la caloriile pe care le consumau, iar in comparatie cu alte tipuri de etichetare oamenii s-au aratat de peste trei ori mai dispusi sa intreprinda activitati fizice''.

''Desi diferenta pe care o face etichetarea Pace poate parea mica, aceste mici modificari pot insemna mult in general in ceea ce priveste consumul de calorii si, in final, cresterea in greutate'', a adaugat Stephenson.

Analiza a fost publicata in Journal of Epidemiology and Community Health.