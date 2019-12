Un numar de 141 de medici care reprezinta serviciile medicale de urgenta din Romania, respectiv unitati pentru primirea urgentelor, SMURD si servicii publice de ambulanta, isi exprima, intr-un comunicat de presa, sustinerea fata de secretarul de stat Raed Arafat si anunta ca isi rezerva dreptul de a protesta, fara a afecta pacientii, in cazul in care acesta va fi demis.



Reprezentantii serviciilor medicale de urgenta explica, in comunicatul citat, modul in care functioneaza Sistemul de Asistenta Medicala de Urgenta si Prim-Ajutor Calificat, "o structura integrata cu rol strategic", care se bazeaza pe colaborarea dintre structuri ale Ministerului Sanatatii, ale Ministerului Afacerilor Interne, precum si ale autoritatilor locale si atrag atentia ca dezangrenarea oricarui element din cadrul acestei structuri complexe poate duce la pierderi de vieti omenesti, potrivit Agerpres.

De asemenea, in comunicat se vorbeste si de "amenintarile constante" la adresa sistemului de urgenta si se sustine ca amploarea acestora a ajuns la o dimensiune de neimaginat.

"Amenintari constante la adresa sistemului de urgenta au inceput sa apara in perioada anilor 2011 - 2012, stimulate de avantul deosebit a tot ceea ce se constituia in elemente componente ale sistemului, din punct de vedere legislativ, financiar, resurse umane, resurse materiale. Atractia fondurilor potential disponibile, mirajul implicatiilor comerciale in sistemul de urgenta, incercarea de limitare a unui sistem public puternic pentru a deschide calea unor alternative dubioase, au dus la repetate tentative de atac la adresa conceptului, la adresa structurilor implicate, dar mai ales la adresa celui care a reprezentat unitatea si coeziunea sistemului, dr. Raed Arafat. (...) Amploarea acestor amenintari, mai mult sau mai putin mascate, a ajuns la o dimensiune inimaginabila si la forme de manifestare care ne demonstreaza, pe de o parte, faptul ca este un fenomen concertat, realizat pe mai multe cai; pe de alta parte, faptul ca cei care orchestreaza aceste atacuri nu au nici macar cunostinte de baza despre functionarea a ceea ce incearca sa distruga", se arata in comunicatul semnat de reprezentantii serviciilor medicale de urgenta din Romania.

Totodata, se precizeaza ca amenintarea demiterii dr. Raed Arafat are un singur rol, respectiv "cel de a satisface nevoi economice sau comerciale ale unui grup de oameni care nici macar nu sunt capabili sa ia o decizie, ascunzandu-se in spatele unor asa-zise "analize" sau "evaluari".

Reprezentantii serviciilor medicale de urgenta mai puncteaza in documentul citat ca nu inteleg ce i se reproseaza dr. Raed Arafat si trag un semnal de alarma in legatura cu faptul ca acest sistem, construit in 30 ani, poate fi distrus in 30 zile. Acestia mai sustin ca daca nu sunt lasati sa isi faca treaba, isi rezerva dreptul de a protesta, fara a afecta pacientii.

"Stimati domni si doamne carora nu ne este permis sa ne adresam altfel, acest sistem a fost construit in 30 de ani, dar poate fi distrus in 30 de zile. Ce veti pune in loc? Incercati sa explicati acest lucru cetatenilor Romaniei. Incercati sa descrieti prin ce mecanisme va functiona acest sistem pe care nu l-ati inteles si nu il veti intelege decat daca indepliniti una din doua conditii: fie faceti parte din el cu trup si suflet, fie beneficiati de el pentru trup si suflet. Daca nu puteti, atunci va rugam, respectuos, sa ne lasati sa ne vedem de treaba alaturi de Raed. In caz contrar ne rezervam dreptul la actiuni de protest care, fara a afecta pacientii care se adreseaza sistemului de urgenta, sa sublinieze inca odata faptul ca si ceea ce avem noi de spus este important", se arata in finalul comunicatului.